“Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República

Luego de que la junta directiva del Banco de la República decidiera por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, hasta 12,25%, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que votó a favor de la medida.
El funcionario explicó que consideró prudente un incremento moderado, mientras se obtiene mayor información sobre el comportamiento de los precios y el impacto de las presiones inflacionarias.
En contexto: Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella
“Un aumento moderado de 25 puntos básicos de la tasa de interés es la mejor política mientras se puede tener más claridad sobre lo que será el impacto. Nos pareció prudente mandar esa señal porque la inflación sigue aumentando, pero no queremos anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y meses”, señaló.
Gómez reconoció que una política monetaria contractiva tiene efectos sobre el crecimiento económico. Sin embargo, sostuvo que el aumento fue una medida ponderada frente al comportamiento de la inflación.
“Una política de contracción monetaria evidentemente tiene un efecto sobre el crecimiento. En este caso es una medida que ha sido muy bien ponderada; es un aumento modesto, pero que envía una señal de que la inflación nos sigue preocupando”, afirmó.