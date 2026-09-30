“Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República

Luego de que la junta directiva del Banco de la República decidiera por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, hasta 12,25%, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que votó a favor de la medida. El funcionario explicó que consideró prudente un incremento moderado, mientras se obtiene mayor información sobre el comportamiento de los precios y el impacto de las presiones inflacionarias. En contexto: Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella “Un aumento moderado de 25 puntos básicos de la tasa de interés es la mejor política mientras se puede tener más claridad sobre lo que será el impacto. Nos pareció prudente mandar esa señal porque la inflación sigue aumentando, pero no queremos anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y meses”, señaló. Gómez reconoció que una política monetaria contractiva tiene efectos sobre el crecimiento económico. Sin embargo, sostuvo que el aumento fue una medida ponderada frente al comportamiento de la inflación. “Una política de contracción monetaria evidentemente tiene un efecto sobre el crecimiento. En este caso es una medida que ha sido muy bien ponderada; es un aumento modesto, pero que envía una señal de que la inflación nos sigue preocupando”, afirmó.

Gobierno prioriza bajar la inflación

Para Gómez, reducir la inflación debe ser una prioridad, incluso teniendo en cuenta los efectos que una política monetaria más restrictiva puede generar sobre la actividad económica en el corto plazo. “Me parece que es más importante en este momento que la inflación empiece a disminuir y traería beneficios más grandes que cualquier otra decisión de corto plazo para la economía colombiana”, aseguró. El ministro también planteó la necesidad de coordinar la política monetaria con una política de austeridad fiscal para aumentar la efectividad de las medidas destinadas a contener los precios. Más noticias: Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia? “La sincronización es necesaria y urgente, pero vamos en las reuniones analizando cuidadosamente el peso que estos instrumentos tienen. Caminar en la misma dirección genera una mayor eficacia”, dijo. Gómez insistió en que no existe un choque entre los objetivos del Gobierno y los del Banco de la República frente a la inflación. “Al Gobierno Nacional también le conviene, por eso no hay ningún choque en los objetivos. La inflación es la fiebre de la economía y todos los males se agravan con esta. Estamos muy sintonizados con esta decisión”, afirmó. Y agregó que al Gobierno Nacional también le preocupan las presiones externas y el comportamiento del petróleo. “No solo es el tema de los derivados; el petróleo tiene una enorme capacidad de afectar los precios de los bienes y el consumo de toda la cadena”, explicó. Le interesa: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

Banco de la República explica por qué sube las tasas para bajarlas después

A su turno, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que el aumento de la tasa busca contribuir a una reducción de la inflación que permita, posteriormente, unas condiciones de tasas de interés más bajas. “Aumentar la tasa de interés, como lo hicimos hoy, para bajar la inflación es la manera de acercarnos más a unas tasas de interés más bajas en el futuro”, explicó. Villar señaló que, en la medida en que las decisiones del Banco contribuyan a generar credibilidad sobre una eventual reducción de la inflación, las tasas de interés de largo plazo podrán disminuir. Según el gerente, esta aparente contradicción hace parte del funcionamiento de la política monetaria: elevar las tasas en el corto plazo puede buscar reducir la inflación y generar condiciones para que, posteriormente, las tasas sean menores y mejoren el comportamiento del crecimiento, el empleo y la inversión. Vea aquí: Olga Lucía Acosta anticipa que inflación en 2027 tampoco cumpliría la meta del Banco de la República

Así fue la votación de la junta directiva del Banrep

La decisión fue adoptada por mayoría en la primera reunión de la junta directiva del Banco de la República durante el Gobierno de Abelardo de La Espriella. Cuatro directores votaron por aumentar la tasa en 25 puntos básicos, dos por mantenerla sin cambios y uno por incrementarla en 50 puntos básicos. Además: “Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”: codirectora del Banco de la República El Banco argumentó que el aumento responde a la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, en un contexto de inflación elevada, expectativas de precios que permanecen por encima de la meta y nuevos riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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