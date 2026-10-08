MinAgricultura pide alivios de crédito para los arroceros de Casanare tras tensión con el sector

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, solicitó a Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, flexibilizar las condiciones de los créditos de los productores de arroz de Casanare afectados por las inundaciones registradas en julio.
El funcionario señaló que el fenómeno afectó 13.000 hectáreas de cultivos y puso en riesgo la continuidad de proyectos productivos, así como las siembras previstas para 2027.
Ante esta situación, el alto funcionario pidió establecer medidas que permitan a los agricultores enfrentar sus obligaciones financieras sin agravar su situación económica.
Entre las propuestas está otorgar periodos de gracia tanto para capital como para intereses, además de reprogramar las cuotas de los créditos.
Consulte: Arroceros se molestan con el ministro de Agricultura: “Hoy parece que quisiera enterrar el gremio”
El MinAgricultura también planteó que, durante el periodo de negociación, las entidades financieras se abstengan de causar intereses de mora, iniciar procesos ejecutivos o aplicar medidas cautelares contra los productores.
Otra de las solicitudes consiste en consolidar, por medio de Asobancaria, la información de la cartera de los productores de arroz de Casanare. La información deberá estar organizada por entidad financiera, tipo de productor y estado de la obligación.