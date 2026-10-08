MinAgricultura pide alivios de crédito para los arroceros de Casanare tras tensión con el sector

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, solicitó a Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, flexibilizar las condiciones de los créditos de los productores de arroz de Casanare afectados por las inundaciones registradas en julio. El funcionario señaló que el fenómeno afectó 13.000 hectáreas de cultivos y puso en riesgo la continuidad de proyectos productivos, así como las siembras previstas para 2027. Ante esta situación, el alto funcionario pidió establecer medidas que permitan a los agricultores enfrentar sus obligaciones financieras sin agravar su situación económica. Entre las propuestas está otorgar periodos de gracia tanto para capital como para intereses, además de reprogramar las cuotas de los créditos. Consulte: Arroceros se molestan con el ministro de Agricultura: “Hoy parece que quisiera enterrar el gremio” El MinAgricultura también planteó que, durante el periodo de negociación, las entidades financieras se abstengan de causar intereses de mora, iniciar procesos ejecutivos o aplicar medidas cautelares contra los productores. Otra de las solicitudes consiste en consolidar, por medio de Asobancaria, la información de la cartera de los productores de arroz de Casanare. La información deberá estar organizada por entidad financiera, tipo de productor y estado de la obligación.

Agricultores de Casanare debe $1,17 billones

La solicitud de alivios financieros está relacionada con las obligaciones que mantienen los productores de arroz del departamento con nueve intermediarios financieros. De acuerdo con información de Finagro, con corte a agosto de 2026, la cartera agropecuaria de Casanare llegó a $1,17 billones, distribuida en 22.188 operaciones. El arroz representa la principal actividad financiada en el departamento. La cartera destinada a este cultivo alcanzó $538.510 millones, correspondientes a 2.095 operaciones y equivalentes al 46% del total de la cartera agropecuaria de Casanare. Entérese: Nuevo cobro en Buenaventura amenaza con elevar los costos logísticos de $84.000 millones al año Dangond señaló que cuatro entidades concentran la mayor parte de la cartera arrocera del departamento: Davivienda, Bancolombia, Bbva y Banco Agrario. “Davivienda, Bancolombia, Bbva y el Banco Agrario concentran 86,9% de la cartera de arroz del departamento. El Banco Agrario atendió el mayor número de operaciones (684, equivalentes a 32,6% del total), con un saldo promedio de $93 millones por operación, frente a $482 millones en Davivienda”, señaló el ministro. La distribución de la cartera también muestra diferencias según el tamaño de los productores. Los pequeños agricultores concentran 16.953 operaciones, equivalentes al 76,4% del total, con un saldo de $255.422 millones. En contraste, los medianos y grandes productores concentran el 76,5% del saldo de la cartera.

¿Cómo cayó el área sembrada de arroz en Casanare?

La situación financiera de los productores se presenta en un contexto de reducción del área sembrada en el departamento. Según la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado 2026-1, elaborada por el Dane y Fedearroz, durante el primer semestre de 2026 Casanare concentró el 54,8% del área nacional sembrada de arroz.

El área sembrada en el país fue de 177.780 hectáreas y Casanare registró una reducción de 39.067 hectáreas frente a 2025. A esta situación se sumó el comportamiento del precio del arroz paddy verde. Entre febrero y julio de 2026, en Yopal se mantuvo en $1.264.000 por tonelada. Ese valor fue el más bajo entre las cuatro plazas de referencia y, según la información suministrada, se ubicó por debajo de los costos de producción de buena parte de los agricultores. Dangond señaló que posteriormente hubo una recuperación en el precio, aunque esta no alcanzó a beneficiar a todos los productores. “Si bien el precio ha registrado una recuperación de 14,7% desde julio, esta no alcanzó a beneficiar a los productores que ya habían cosechado y comercializado su producción”, apuntó el ministro. La petición a Asobancaria busca, de esta manera, que las entidades financieras flexibilicen las condiciones de las obligaciones de los arroceros afectados por las inundaciones y permitan aliviar la presión sobre sus créditos. Le puede gustar: Medellín ajusta tres meses con la inflación más alta de Colombia: 7,04% Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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