Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció nuevas acciones para controlar la expansión de los hipopótamos dentro del Plan de Manejo de Hipopótamos que ya existía, el cual continuará siendo la hoja de ruta del Gobierno para controlar la expansión de esta especie invasora en Colombia.

Tras su llegada al ministerio, Arjona había anunciado que no continuaría con el plan de eutanasia de hipopótamos que había planteado la administración anterior.

Sin embargo, en la nueva reunión, con autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones, organismos de gestión del riesgo, científicos y Fuerzas Militares, decidió reforzar e implementar acciones para acelerar la implementación de dicho plan, que contempla a translocación, la esterilización quirúrgica y el confinamiento y, como último recurso, la eutanasia.

Sobre esta noticia: “No habrá control letal con los hipopótamos del Magdalena Medio”: nuevo Minambiente

La estrategia será reforzada con tres nuevas líneas de acción para acelerar su implementación en las zonas donde está presente la especie.

La primera medida será la movilización de recursos y capacidades. El Ministerio anunció que buscará apoyo del sector privado y de otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento y capacidades técnicas y operativas para desarrollar las acciones contempladas en el plan.

La segunda consiste en ampliar la participación de entidades nacionales y territoriales. La cartera identificará nuevas instituciones que, de acuerdo con sus competencias, puedan intervenir en la atención de los riesgos asociados a los hipopótamos y ejecutar acciones directamente en los territorios.

La tercera será mejorar el reporte y seguimiento de los animales. Para esto, el Ministerio pondrá a disposición de las comunidades y autoridades una aplicación que permitirá reportar avistamientos y otros eventos relacionados con los hipopótamos.

Según el Ministerio, esta información permitirá conocer mejor la presencia y movilidad de los animales y mejorar la toma de decisiones sobre las medidas de manejo.