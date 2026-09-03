Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Gobierno De la Espriella elimina los distritos mineros: “Se usaron para sustituir la minería y frenar la inversión”

La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, aseguró que la medida busca reactivar la inversión minera, impulsar la formalización y dar tranquilidad al sector.

  • La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, en el Congreso Nacional de Minería. FOTO: Cortesía.
    La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, en el Congreso Nacional de Minería. FOTO: Cortesía.
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 15 minutos
bookmark

La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, anunció la derogación de las resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales, una medida con la que el Gobierno busca dar mayor tranquilidad al sector, reactivar la inversión y fortalecer la formalización de la pequeña minería.

La funcionaria, en el Congreso Nacional de Minería, organizado por la ACM, precisó que se derogarán las 10 resoluciones que habían delimitado estos distritos mineros. Arboleda aseguró que la decisión tiene efectos hacia el futuro y no afecta derechos adquiridos de los ciudadanos, debido a que, según explicó, las disposiciones no habían sido ejecutadas.

“Los distritos mineros estaban mal diseñados: la ley los creó para ordenar el territorio y acompañar a las regiones mineras, pero terminaron usándose para sustituir la minería y frenar la inversión”, afirmó.

Puede leer: “Colombia tiene que tomar la decisión de una vez por todas de ser un país minero”: ACM

La ministra señaló que la derogación busca abrir nuevamente espacio para la inversión y la exploración, al tiempo que representa un impulso para la pequeña minería y sus procesos de formalización.

Arboleda agregó que esta decisión hace parte de las medidas que prepara el Gobierno para el sector minero.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos