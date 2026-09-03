Gobierno De la Espriella elimina los distritos mineros: “Se usaron para sustituir la minería y frenar la inversión”

La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, anunció la derogación de las resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales, una medida con la que el Gobierno busca dar mayor tranquilidad al sector, reactivar la inversión y fortalecer la formalización de la pequeña minería.

La funcionaria, en el Congreso Nacional de Minería, organizado por la ACM, precisó que se derogarán las 10 resoluciones que habían delimitado estos distritos mineros. Arboleda aseguró que la decisión tiene efectos hacia el futuro y no afecta derechos adquiridos de los ciudadanos, debido a que, según explicó, las disposiciones no habían sido ejecutadas.

“Los distritos mineros estaban mal diseñados: la ley los creó para ordenar el territorio y acompañar a las regiones mineras, pero terminaron usándose para sustituir la minería y frenar la inversión”, afirmó.

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La ministra señaló que la derogación busca abrir nuevamente espacio para la inversión y la exploración, al tiempo que representa un impulso para la pequeña minería y sus procesos de formalización.

Arboleda agregó que esta decisión hace parte de las medidas que prepara el Gobierno para el sector minero.