MinTrabajo intervino el Club El Nogal tras denuncia de despido masivo; la entidad habla de “retiros voluntarios negociados”

La mañana de este lunes, 20 de octubre, no fue como cualquier otra para el exclusivo Club El Nogal, ubicado en el norte de Bogotá. Por orden directa del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, funcionarios de la cartera laboral irrumpieron en las instalaciones para iniciar una sorpresiva jornada de inspección, vigilancia y control.

El propósito central de la visita, según informó el propio Sanguino en su cuenta de X (anteriormente Twitter), es determinar si existieron vulneraciones a los derechos de los empleados. Esto tras recibir “denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, tal como indicó el jefe de cartera.

El Ministerio, a través de su Dirección Territorial Bogotá, puso en marcha “investigaciones preliminares” para establecer si el club incurrió en contravenciones, como la falta de pago de prestaciones sociales o posibles evasiones en las liquidaciones a los extrabajadores.

“En este momento nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, señaló el ministro Sanguino en la red social X.