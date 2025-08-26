Gobierno asegura que se aumentó la protección a candidatos tras denuncias de irregularidades en esquemas de seguridad

A la fecha, 194 actores políticos ligados a la campaña presidencial y de Congreso del próximo año están bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti, al concluir la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (Cormpe).

“Hoy en día, hay 194 personas bajo protección de la UNP, 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno Nacional, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes”, enumeró Benedetti.

Lea también: Estos son los 41 precandidatos presidenciales a los que el Gobierno les reforzará la seguridad

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su cartera aumentó la cifra de personas encargadas de resguardar a los candidatos y anunció que los aspirantes a los comicios del próximo año podrán llevar a las regiones sus propuestas de campaña.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho y en coordinación con la UNP, incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad”, afirmó Sánchez.

El Ministerio de Interior agregó que en 24 de los 32 departamentos del país se han adelantado “jornadas de precampaña sin contratiempos”, para lo cual se han “desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad”.