“No se dejen meter cuentos”: ministro Lara defiende el estatuto antiterrorista, ¿qué le critican?

El proyecto de Estatuto Antiterrorista que el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara para presentar ante el Congreso ya abrió un debate por sus posibles alcances.
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Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para combatir a las organizaciones criminales y sus fuentes de financiación, sectores de la oposición señalan supuestos riesgos que podría representar para las libertades públicas y el ejercicio de la protesta social.
Ante los cuestionamientos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa de la propuesta y aseguró que las críticas no corresponden a los objetivos de la iniciativa. Según explicó, el documento que circula todavía es preliminar y el Gobierno ha incorporado nuevos elementos antes de su presentación formal.
“A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición”, escribió el funcionario, quien hizo tres precisiones sobre el proyecto.
En primer lugar, sostuvo que la iniciativa está dirigida contra las organizaciones terroristas y no contra los adversarios políticos del Gobierno. “Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”, afirmó.