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MinVivienda Jaime Andrés Beltrán se salvó tras su paseo a Santa Marta: Senado negó moción de censura

Fueron 61 los parlamentarios que votaron en contra de esta moción, citada por la oposición. El ministro de Vivienda tuvo que responder por su viaje a Santa Marta durante la emergencia del terremoto.

  • El ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán estuvo la semana pasada en el Senado dando sus explicaciones ante el llamado de moción de censura. FOTO: Senado y Colprensa
    El ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán estuvo la semana pasada en el Senado dando sus explicaciones ante el llamado de moción de censura. FOTO: Senado y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 27 minutos
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Con 61 votos en contra, el Senado negó la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien había sido llamado al Congreso para explicar las razones de su viaje a Santa Marta justo la semana en la que el terremoto del 10 de agosto dejó más de 36.000 viviendas destruidas.

Votaron a favor de la moción de censura, que en la práctica implicaba la salida del funcionario, 27 parlamentarios. Es decir, casi el total de la oposición en esa corporación.

En el Congreso se daba casi por descontado que el Gobierno tenía las mayorías y que esa moción de censura no iba a prosperar.

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