x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Duro golpe a Miss Universo Colombia: Tribunal confirma que Concurso Nacional de Belleza no pagará indemnización

El Tribunal Superior de Cartagena ratificó la decisión de primera instancia, al señalar que la demanda presentada por Miss Universe Colombia carecía de pruebas suficientes. Negó que el CNB tuviera que pagar $618 millones reclamados.

  • Tribunal da un duro revés a Miss Universo Colombia tras demanda contra el Concurso Nacional de Belleza. FOTOS: Colprensa – Archivo
    Tribunal da un duro revés a Miss Universo Colombia tras demanda contra el Concurso Nacional de Belleza. FOTOS: Colprensa – Archivo
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 20 minutos
bookmark

La Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ratificó la decisión de primera instancia del Juzgado Tercero Civil del Circuito que favorece al Concurso Nacional de Belleza (CNB), presidido por Raimundo Angulo, en el litigio iniciado por Miss Universe Colombia S.A.S. y representada por Natalie Elvira Ackermann Montealegre, quien había apelado al fallo del 26 de junio de 2025.

Este pleito surge luego de que la franquicia Miss Universe presentara una demanda de responsabilidad civil extracontractual, a través del abogado Abelardo de la Espriella, alegando que el CNB actuó de mala fe, de manera temeraria o con dolo, lo que le generó importantes perjuicios económicos y morales.

En el recurso se solicitó una indemnización de $618 millones, que incluía las costas del proceso y el lucro cesante por la disminución de patrocinios.

Lea también: El contundente pronunciamiento de Gabriela Tafur tras comentarios de exseñorita Antioquia: “excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

El Tribunal revisó las pruebas presentadas por Miss Universe para evaluar la veracidad de sus argumentos, pero concluyó que no se encontró evidencia que demostrara “el actuar desviado que se pregona” y que los elementos presentados “no pueden ser resultado de una simple inferencia”.

Por lo tanto, el CNB quedó absuelto al no encontrarse responsable de los daños reclamados, evitando así el pago de los $618 millones. La absolución se basó en la falta de pruebas suficientes, a pesar de que la demanda alegaba mala fe, temeridad o dolo por parte del CNB.

Raimundo Angulo y Paulina Vega. FOTO: Colprensa
Raimundo Angulo y Paulina Vega. FOTO: Colprensa

El Tribunal, con ponencia del magistrado Oswaldo Zárate, añadió que “el mero ejercicio de la acción, ante la posibilidad de su fracaso, la hace meritoria de la sanción por entenderse abusiva; ello conduciría a limitar el acceso a la justicia ante el riesgo que implicaría una eventual decisión adversa”.

Entérese: Presidente de Miss Universe tomó medidas contra directivo que agredió a la representante de México: “No permitiré que ninguna sea humillada”

La disputa también alcanzó su punto álgido en 2020, cuando la organización de Raimundo Angulo presentó una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de propiedad industrial, así como una demanda por usurpación de marcas y violación de normas de competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta acción se debió al fracaso de un acuerdo que pretendía enviar a María Fernanda Aristizábal al certamen Miss Universo.

Natalie Elvira Ackermann Montealegre. FOTO: Colprensa
Natalie Elvira Ackermann Montealegre. FOTO: Colprensa

MUC alegó que tenía derecho legítimo a la franquicia y al uso de su marca. La SIC determinó que, en efecto, no existía infracción de la marca del CNB ni competencia desleal, lo que permitió que Miss Universe Colombia operara legalmente frente al Concurso Nacional de Belleza en asuntos relacionados con marcas y competencia.

Siga leyendo: “Un reinado debe basarse 100 % en la misión social”: señorita Colombia, la paisa Catalina Duque Abréu, rumbo a Miss Internacional

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida