Caos en celdas de Bucaramanga: detenidos armaron protesta que terminó en motín con 14 heridos leves

Un motín en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga terminó con 14 detenidos heridos. Los internos, de acuerdo con las autoridades, provocaron disturbios con quema de colchones dentro de una celda y provocaron un incendio que tuvo que ser controlado por el Cuerpo de Bomberos.

William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que la protesta inició porque los reos, según él, estaban solicitando el acceso a celulares para realizar videollamadas. Apuntó que eso lo prohíbe la ley.

Los desmanes, sin embargo, ocurren en medio de las alertas que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre la situación carcelaria en la capital de Santander. Familiares de los reclusos protestan porque les han negado la entrada a las visitas e insisten en que la alimentación de los reos llega en malas condiciones.

“Desde hace varios días los familiares de los detenidos que están en las diferentes estaciones de la Policía han denunciado mala alimentación y que se encuentran incomunicados”, afirmó Hernando Mantilla, veedor penitenciario.

A pesar de los múltiples llamados y requerimientos realizados tanto por la justicia como por diferentes autoridades, estos espacios de detención no cuentan ni siquiera con baterías sanitarias aptas para las necesidades de decenas de sindicados.

Este tipo de hallazgos, clasificados como “graves”, fueron evidenciados y reportados por parte de la Defensoría del Pueblo, luego de labores de inspección realizadas en pasados días. Estas visitas se llevaron a cabo tras un informe publicado por Vanguardia a principios de agosto, en el cual se alertó que este caos en celdas derivó en lamentables hechos como la muerte de un detenido por tuberculosis, en enero pasado, en la Estación Norte.

Además de los desórdenes e irregularidades reportadas, como un 740 % de hacinamiento, también se suman denuncias por barreras que impiden la comunicación entre privados de la libertad y sus familiares, según defensores de derechos humanos.