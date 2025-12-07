Video | Explosión de moto bomba en Balboa, Cauca, deja 15 heridos y graves afectaciones en el Comité de Cafeteros

Al hostigamiento de este viernes a una estación de Policía en el municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, se sumó este sábado un atentado con una moto bomba en el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca.
Este último hecho violento, el segundo en menos de 24 horas en el surocciodente colombiano, marcan el cierre de un año marcado por el deterioro del orden público. La acción terrorista, que fue atribuida a las disidencias de las Farc, ocurrió este sábado sobre las 5:52 de la tarde, cuando el vehículo cargado con explosivos estalló justo al frente de la sede del Comité de Cafeteros y el laboratorio de calidades de Almacafé, en medio del casco urbano de Balboa.
Videos que circulan en redes sociales muestran la dimensión de la explosión, pues el estallido provocó una columna de fuego y humo que sobrepasó la altura de las edificaciones cercanas. La onda expansiva dejó a por lo menos 15 personas heridas: 6 mujeres –entre ellas una menor de 7 años–, y 9 hombres.