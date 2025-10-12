En Colombia se venden 2,4 motos cada minuto

El mercado de motocicletas en Colombia está viviendo uno de sus momentos más acelerados en la historia. Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, solo en septiembre de 2025 se matricularon 102.831 unidades nuevas, lo que equivale a que cada minuto se venden en el país 2,4 motos.
Las cifras confirman que este será un año récord para el sector, que ya acumula un crecimiento del 36,9 % frente al mismo periodo del año pasado.
La demanda es tan alta que los concesionarios apenas logran responder al ritmo del mercado. En vitrinas de marcas como Yamaha, Suzuki, Honda y AKT, los compradores deben apuntarse a listas de espera de hasta 12 meses para ciertos modelos y colores.
El fenómeno se explica, en parte, por la recuperación del consumo tras los años de crisis, el aumento del trabajo independiente y el uso de la motocicleta como herramienta de movilidad y sustento.