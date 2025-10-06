BYD, Kia y Volvo: las tres marcas que más venden carros eléctrico en Colombia para 2025

El sueño de la movilidad sostenible en Colombia ya no es una promesa lejana. Según el informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos, presentado por Fenalco y la Andi, el mercado automotor cerró septiembre de 2025 con un crecimiento histórico.
En ese mes, la venta de vehículos eléctricos aumentó un 151 % frente al mismo periodo del año anterior, con 1.858 unidades vendidas, lo que equivale al 7,5% del total de vehículos comercializados en el país.
En el acumulado del año —entre enero y septiembre— se han matriculado 12.366 vehículos eléctricos nuevos, cifra que representa un incremento del 170 % respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).