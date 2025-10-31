Dotan a soldados con motos de alto cilindraje para perseguir a los pillos por las zonas difíciles de Medellín

Las tropas del Ejército destacada en Medellín recibieron un refuerzo por parte de la Alcaldía con 52 motos de alta potencia para patrullar los sitios de la ciudad donde hay presencia de bandas delincuenciales.

Le recomendamos leer: A la Cuarta Brigada, el Gobierno Nacional la tiene trabajando con las uñas: le quitó 66 millones de pesos

Estas máquinas están dotadas con motores de 650 cc de fuerza, luces LED de alto alcance, sirenas, defensas de cuerpo y kits de protección completa para sus conductores.

Con ellas se conformará la primera unidad militar motorizada de alto cilindraje que existe en el país, la cual estará encargada de coordinar con la Policía para efectuar patrullajes con prioridad en sectores críticos donde se han registrado casos de extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio, según informaron fuentes de la administración distrital.

La entrega de las máquinas se hizo este viernes, 31 de octubre, en un acto que tuvo lugar en las afueras del edificio inteligente de EPM y con la presencia de los altos mandos de la Fuerza Pública. La inversión total rondó los 3.654 millones de pesos.

“Mientras que desde el Gobierno Nacional desfortalecen a nuestra Fuerza Pública, nosotros, en Medellín, la fortalecemos. Esta es la ciudad que más invierte para apoyarla y lo vamos a seguir haciendo, con cariño y reconocimiento para nuestros soldados y nuestra Policía”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en la ceremonia en la que de nuevo le echó pullas al Gobierno nacional.

Hasta ahora, esta administración ha destinado cerca de 60.900 millones de pesos a la dotación de los organismos de seguridad con 720 vehículos, entre motocicletas y automóviles. De estos, 504 ya están en poder de la Policía Metropolitana y, en los próximos días, se sumará un nuevo lote para la Fiscalía.

También le sugerimos: Hasta botas, cascos y chalecos les comprará la Gobernación de Antioquia a policías y soldados

“Mientras que otros se dedican a nombrar gestores de paz a bandidos, nosotros fortalecemos a quienes son los verdaderos gestores de paz, los responsables de garantizar la seguridad y la tranquilidad en las calles: nuestros policías y militares”, dijo el mandatario.

Una investigación de la Revista Semana publicada en junio pasado reveló los recortes presupuestales severos que estarían sufriendo las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta que para su operación en este 2025 el Gobierno Nacional destinó al Ejército 12 billones de pesos, cuando requería, por lo menos, 22 billones para afrontar la crisis de seguridad del país.

Y según la Gobernación, a raíz de ese adelgazamiento de los recursos que llegan, la Cuarta Brigada, que tiene sede en la capital antioqueña, pero atiende las necesidades de 91 municipios de Antioquia, tiene que suplir como puede necesidades básicas de los uniformados como botas, vestuario y hasta elementos de aseo, que en otras circunstancias suministraba el Estado.