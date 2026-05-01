7% menos se mueve por teletrabajo en el Aburrá, pero viajes tardan más

La proporción de personas que cada día se movilizan en el Valle de Aburrá bajó del 74% al 68% entre 2017 y 2025. Esta reducción, al igual que la crisis del transporte público (perdió 14% de su participación) y el auge de la moto (tenencia creció 48%) fueron las conclusiones principales de la Encuesta Origen-Destino (EOD) 2025 realizada por el Área Metropolitana.
Un dato revelador muestra que cada vez perdemos más tiempo por las congestiones viales: mientras en 2005 el tiempo promedio de un desplazamiento en la ciudad era de 25 minutos, en 2017 subió a 36 minutos y se sitúa ahora en 39 minutos.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8