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Cayó red que falsificaba billetes y loterías; incautaron más de $57 millones en dinero falso

La organización habría distribuido billetes falsos de hasta $100.000 y loterías adulteradas en varias regiones del país. Seis personas fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía.

  • La Fiscalía adelantó operativos simultáneos en Bogotá, Cali y Medellín contra una organización vinculada a billetes falsos y loterías adulteradas. Foto: Archivo
    La Fiscalía adelantó operativos simultáneos en Bogotá, Cali y Medellín contra una organización vinculada a billetes falsos y loterías adulteradas. Foto: Archivo
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Una red señalada de fabricar y distribuir billetes falsos y loterías adulteradas terminó desarticulada tras una operación simultánea de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Cali y Medellín. Las autoridades capturaron a seis presuntos integrantes de la estructura, a quienes acusan de mover grandes cantidades de dinero espurio y material fraudulento utilizando incluso empresas legales de mensajería.

Según la investigación, el grupo habría montado una operación que iba desde la producción del material ilícito hasta su distribución al menudeo a través de loteros en distintas ciudades del país. Entre los elementos falsificados figuraban billetes de $20.000, $50.000 y $100.000, además de billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos regionales.

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La Fiscalía identificó a Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, como el supuesto encargado de distribuir el dinero falsificado. Kevin Correa Cabrera, por su parte, sería quien diseñaba y elaboraba los billetes aprovechando su vínculo con un establecimiento de impresión. En la estructura también aparece Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, señalado de conseguir los insumos para la producción ilegal.

Las autoridades además vincularon a Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, con la fabricación fraudulenta de billetes de lotería. A esto se suman los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, quienes, según el ente investigador, habrían utilizado una fachada de venta de juegos de suerte y azar en Medellín para comercializar el material adulterado mediante loteros.

Durante los allanamientos, realizados en las tres ciudades, las autoridades incautaron más de $57 millones en billetes falsificados y USD 56.330 —cerca de $220 millones—, además de 412 billetes de lotería alterados correspondientes a sorteos programados en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otras regiones.

La Fiscalía advirtió que las actividades de esta red no solo afectaban a comerciantes y ciudadanos, sino también a los recursos destinados al sistema de salud, debido a la manipulación ilegal del monopolio rentístico asociado a las loterías.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los procesados, según su presunta participación, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.

Cinco de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que otro de los implicados permanecerá con detención domiciliaria.

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