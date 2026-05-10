El ELN y sus “tribunales”: así opera el Frente Oriental señalado de someter a secuestrados a “juicios” clandestinos

El Frente de Guerra Oriental del ELN no solo ha tenido cautivos por más de un año a cuatro funcionarios del Estado: dos policías y dos servidores de la Fiscalía, sino que les impuso condenas de hasta 60 meses en un supuesto juicio interno. Con ello pretende legitimar sus secuestros, una práctica que autoridades y organismos humanitarios han cuestionado abiertamente por su ilegalidad y el impacto sobre las víctimas y sus familias.
Se trata de los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. También están los policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) Frankie Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, “condenados” a 36 meses.
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En las imágenes conocidas del supuesto juicio aparecen dos integrantes del grupo armado con gafas, el rostro cubierto con pañoletas y emblemas del ELN.
Información de inteligencia da cuenta que ambos recibían ordenes de William Ernesto Cruz López, alias Cendales, jefe militar de ese frente en Arauca, quien lleva más de 20 años en ese grupo armado y señalado de ordenar múltiples secuestros y acciones criminales en esa región del país. Por información que permita su captura las autoridades ofrecen hasta $500 millones de recompensa.
El poder de alias “Cendales” refleja la dimensión del Frente de Guerra Oriental dentro del ELN, una estructura que tiene influencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía y Casanare; y en los estados de Apure, Táchira y Amazonas, en Venezuela.