¿Fin de una era? Lo que fue el canal MTV para la cultura pop

¿El auge del streaming mató a MTV? Por lo menos eso es lo que se dice en redes sociales tras la filtración de la noticia de que MTV cerrará en Reino Unido sus canales de música “como parte de recortes masivos tras una fusión de empresas (...) La marca de música estadounidense está preparada para anunciar la eliminación después de que se finalizara un acuerdo entre Paramount Global y Skydance Media el año pasado”, escribió el diario The Sun.
Ni Paramount ni MTV han entregado un comunicado en sus canales oficiales, pero la noticia ya se regó como espuma en el mundo entero.
Puede leer: Amaia Montero anuncia oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh
Se dice que MTV cerrará en esa región los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live y que mantendrá su canal insignia, MTV HD. Medios como Euronews y la BBC añadieron que además de Reino Unido e Irlanda, la medida también implicará países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil y que todo se dará el 31 de diciembre de este año.
Y aunque la mayor razón que se ha filtrado es un tema económico, tras la fusión de Paramount Global con Skydance Media, la BBC añadió que el tema va mucho más allá y que “es una medida que refleja un cambio en los hábitos de consumo, ya que los vídeos musicales se consumen principalmente en YouTube y redes sociales en lugar de la televisión. Un portavoz de Paramount, la empresa matriz de MTV, declinó hacer comentarios”, escribieron.