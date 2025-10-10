“Te afecta mucho que te digan que no eres lo suficientemente buena”: las revelaciones de Victoria Beckham en su documental

“No se trata de él, se trata de mí”, se le escucha decir a Victoria Beckham para presentar una nueva serie documental, esta vez dedicada solo a su historia en la plataforma de streaming Netflix.
Ya en el documental de su esposo, David Beckham –estrenado en 2023–, había dado algunas pinceladas sobre episodios de su vida en pareja, pero ahora la exintegrante de las famosas Spice Girls, modelo y diseñadora de moda británica, revela en el programa que lleva su mismo nombre, una serie de momentos que marcaron su vida en el pasado y en la actualidad.
Una de esas revelaciones está relacionada con los trastornos alimenticios y su imagen corporal, lo que marcó dolorosamente su juventud cuando apenas estaba tocando la fama con su carrera musical.