“Te afecta mucho que te digan que no eres lo suficientemente buena”: las revelaciones de Victoria Beckham en su documental

“No se trata de él, se trata de mí”, se le escucha decir a Victoria Beckham para presentar una nueva serie documental, esta vez dedicada solo a su historia en la plataforma de streaming Netflix. Lea aquí: ¿Infidelidad y crisis matrimonial? Las confesiones de los Beckham en su docuserie para Netflix Ya en el documental de su esposo, David Beckham –estrenado en 2023–, había dado algunas pinceladas sobre episodios de su vida en pareja, pero ahora la exintegrante de las famosas Spice Girls, modelo y diseñadora de moda británica, revela en el programa que lleva su mismo nombre, una serie de momentos que marcaron su vida en el pasado y en la actualidad. Una de esas revelaciones está relacionada con los trastornos alimenticios y su imagen corporal, lo que marcó dolorosamente su juventud cuando apenas estaba tocando la fama con su carrera musical.

“Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy bueno mintiendo. Y nunca fui sincera al respecto con mis padres y nunca hablé de ello en público”, confesó en la docuserie. La diseñadora de 51 años contó que el problema comenzó cuando un profesor de teatro le hizo un comentario sobre su peso y con el tiempo empeoró con la exposición mediática que recibió. Recordó, en ese sentido, un episodio que vivió seis meses después de dar a luz a su hijo Brooklyn, donde fue pesada en un programa de televisión en directo. Victoria aseguró que fue “humillante”. “Me hicieron sentir que mi cuerpo era un espectáculo público”, sostuvo, agregando que las críticas constantes sobre su imagen dañaron su autoestima por varios años.

Desde entonces, contó, mantiene hábitos alimenticios estrictos: tiene una dieta basada en pescado a la plancha y vegetales al vapor. “Te afecta mucho que te digan constantemente que no eres lo suficientemente buena, creo que he vivido con eso toda mi vida”, reflexionó. Otro de los puntos sobre su físico que aclara en el programa es por qué nunca sonríe en sus apariciones publicas. “En cuanto veo una cámara, cambio”, dijo. “La barrera se levanta, me pongo la armadura, y ahí es cuando, ya sabes, la miserable que no sonríe, ahí es cuando sale”, confesó.

Imágenes del documental de Victoria Beckham disponible en Netflix. FOTO: Cortesía Netflix

“Soy muy consciente de ello”, añadió no sin antes aclarar que “preferiría no ser esa persona” porque desearía tener la confianza para salir sonriendo frente a las cámaras. Aunque varios episodios de su vida en pareja quedaron expuestos en el documental de su esposo, el exfutbolista británico David Beckham, en su docuserie, Victoria profundiza aún más en algunos momentos de su relación de 26 años –y cuatro hijos–, como la etapa en la que vivieron en Madrid, durante el paso del jugador por el Real Madrid. “Me sentí más sola que nunca”, aseguró.



Siga leyendo: La nueva distinción para Beckham: ya puede ser llamado Sir David

Casi lo pierde todo

El programa también expuso los problemas financieros que Victoria atravesó con su marca homónima, Victoria Beckham Ltd. De hecho, su esposo confesó que no creía que su negocio fuera a sobrevivir, algo con lo que su esposa coincide. “Casi lo pierdo todo y fue una época muy oscura”, asegura. “Lloraba antes de ir a trabajar todos los días porque me sentía como un bombero”.

Beckham también reveló cuál fue su reacción cuando Victoria le pidió ayuda para sostener su negocio: “Que ella viniera a decirme: ‘El negocio necesita dinero’ fue difícil para ambos”, reconoció el exfutbolista. “Como no tenía dinero para seguir invirtiendo, terminé teniendo que decir: ‘Esto no puede seguir así’”, agregó su esposa. Tras esa conversación, Victoria logró estabilizar la situación financiera de su empresa gracias a un préstamo de 40 millones de dólares (cerca de 168.000 millones colombianos) de su esposo. Le puede interesar: Hace 21 años, Sir Alex Ferguson le rompió la ceja a David Beckham con un botín: todo lo que desencadenó el hecho



Preguntas sobre la nota: