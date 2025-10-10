x

Muere magistrado consejero Seccional de la Judicatura en medio de un intento de hurto en la vía Manizales–Pereira

El magistrado fue víctima de un intercambio de disparos durante un asalto en un restaurante de Chinchiná, Caldas. Las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables.

  • Sede del palacio de Justicia en Bogota, Consejo Superior de Judicatura. FOTO: COLPRENSA
    Sede del palacio de Justicia en Bogota, Consejo Superior de Judicatura. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 minutos
En la tarde de este viernes 10 de octubre, un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca murió tras quedar en medio de un tiroteo durante un intento de hurto en un restaurante ubicado en la vía Manizales–Pereira, a la altura del municipio de Chinchiná (Caldas).

De acuerdo con la secretaria (E) de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar, hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un robo, pero uno de los escoltas de la UNP reaccionó y se produjo un intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. El funcionario se encontraba en la región por diligencias relacionadas con el funeral de su padre. La Policía capturó a uno de los presuntos asaltantes, quien tendría antecedentes por hurto.

Noticia en desarrollo...

