Muere magistrado consejero Seccional de la Judicatura en medio de un intento de hurto en la vía Manizales–Pereira

En la tarde de este viernes 10 de octubre, un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca murió tras quedar en medio de un tiroteo durante un intento de hurto en un restaurante ubicado en la vía Manizales–Pereira, a la altura del municipio de Chinchiná (Caldas).

De acuerdo con la secretaria (E) de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar, hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un robo, pero uno de los escoltas de la UNP reaccionó y se produjo un intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. El funcionario se encontraba en la región por diligencias relacionadas con el funeral de su padre. La Policía capturó a uno de los presuntos asaltantes, quien tendría antecedentes por hurto.