“Abelardo de la Espriella perpetúa y profundiza la división de los colombianos”: Aníbal Gaviria

Se van decantando las elecciones presidenciales y los candidatos saben —la mayoría— que no pueden llegar solos a la Casa de Nariño. Por eso, seis precandidatos lanzaron esta semana la “Gran Consulta por Colombia”, una alianza de centroderecha que elegirá candidato único en marzo para ir unidos a la primera vuelta de mayo. Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín (2012-2015) y exgobernador de Antioquia (2004-2007 y 2020-2023), es uno de ellos. Gaviria viene de otro proceso interno de exmandatarios locales que aspiraban a llegar a la Presidencia y terminó siendo el representante de ese grupo y también la “cuota” de las regiones en esa coalición de centroderecha. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Gaviria señala de frente sus diferencias con el candidato Abelardo de la Espriella y, en cambio, le echa flores a Sergio Fajardo y Paloma Valencia. También habla de sus propuestas y de lo que él cree que necesita Medellín y Antioquia de quien llegue a la Presidencia en agosto de 2026.

Se anunció esta semana una coalición con Juan Manuel Galán, Vicky Ávila, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo para medirse en marzo, ¿qué le proponen diferente a los electores?

“El objetivo es darle la oportunidad a los colombianos para que escojan el 8 de marzo el candidato de esta gran consulta que vaya a la Presidencia de la República. Nosotros hemos dicho que el tema no es de encuestas, el tema no es de selecciones a dedo, sino que los colombianos tengan la oportunidad de decidir quién es ese candidato o candidata de la gran consulta que va a la Presidencia. Lea también: La oposición se ordena y hoy anunciarán consulta “para vencer al de Petro” Ese ejercicio democrático tiene como base la elección del Congreso y, por lo tanto, la participación de más de 20 o 25 millones de colombianos. Entonces, el objetivo es ese directamente y en el marco de una demostración y de un hecho real de unidad. Aquí lo han visto los colombianos a través de los medios de comunicación: la gente habla de unidad, la gente hace promesas de unidad, pero nosotros cumplimos con hechos de unidad. Y este es un hecho: seis candidaturas diferentes, por supuesto con mucha diversidad, con posiciones unificadas en algunos temas, pero con posiciones diferentes en otras”.

Cuando eso se decante, ¿qué va a pasar después? ¿El segundo será fórmula vicepresidencial?

“En ese aspecto el punto es muy claro. Ahora lo que tenemos que hacer es una campaña con un doble propósito: la campaña unificada y colectiva de los seis movimientos y, al mismo tiempo, la campaña individual de cada movimiento para dar la oportunidad de que la gran consulta como conjunto crezca, pero adicionalmente que la gente tenga los puntos de vista de cada uno para hacer la escogencia. Ahora, quien gane el 8 de marzo tiene ya el compromiso de respaldo de los otros movimientos y candidatos, y las decisiones que tome serán totalmente legitimadas y respaldadas por los demás. En ese sentido, lo que decida cada candidato quedará como el liderazgo del grupo y esas decisiones de vicepresidencia u otras de ese tipo se tomarán seguramente después del 8 de marzo”.

Hablando de otros candidatos que están sonando por fuera de su coalición y que no irán a consultas, por ejemplo Abelardo De la Espriella, ¿qué piensa?

“En el caso personal he mencionado que yo tengo dos líneas rojas para hacer alianzas o convergencias. Esas líneas rojas son cualquier candidato que represente la continuidad del Gobierno, porque creo que ese es uno de los extremos que divide a Colombia, y por el otro lado una candidatura de extrema derecha. La del candidato De la Espriella creo que también es una candidatura que perpetúa y profundiza la división de los colombianos”.

¿Y sobre Sergio Fajardo?

“Con Sergio yo personalmente tengo la mayor sintonía, aprecio y respeto. Trabajé en dos gobiernos, hicimos equipo. Es un hombre limpio, transparente, capaz. Entonces le deseo lo mejor, lo he dicho públicamente y también se lo he expresado a él”.

¿Cuál es su gran propuesta o apuesta como candidato?

“Creo que para Colombia lo principal, y en eso tengo que ser coherente con lo que he mencionado siempre toda mi vida como gobernador, como alcalde y como servidor público, es atacar las tres grandes problemáticas que el país ha tenido por décadas. Primero, el tema de la violencia. Atacarla y avanzar en la recuperación de la seguridad. Y allí parto de una convicción que he repetido desde hace muchos años: no nos dejemos confundir con el cuento de que la seguridad es de izquierda o de derecha. La seguridad es la primera inversión social, porque si no hay seguridad se alejan o desaparecen los demás derechos de los ciudadanos. El segundo gran reto es la lucha contra la desigualdad. La desigualdad en Colombia sigue siendo aberrante, uno de los países con el mayor índice en un continente con altísima desigualdad como América Latina. Y el tercer gran reto es la lucha contra la corrupción”.

¿Y para Antioquia y Medellín?

“En el caso de Antioquia, se necesita recuperar fuertemente la dinámica de crecimiento que se ha visto afectada por la estigmatización del actual Gobierno. Hemos visto un gobierno nacional atacando gobernadores, atacando alcaldes, estigmatizando a las regiones y cerrando la llave del presupuesto nacional. Por eso nuestro movimiento, ‘la fuerza de las regiones’, representa la autonomía y la descentralización que queremos para toda Colombia, para que no dependamos de que un presidente chantajee a sus habitantes y a sus instituciones”.

Ahora, en cuanto a la política de “paz total”, ¿qué haría?

“Mis críticas a la ‘paz total’ han sido claras desde el principio: es un proceso mal diseñado, mal financiado, mal estructurado y mal ejecutado. Ese proceso no tiene sentido que continúe y el 7 de agosto se termina”.

Otro tema importante es el narcotráfico y la relación con Estados Unidos. ¿Cómo recuperaría el control de ambos temas?

“En el tema de relaciones internacionales tenemos que recuperar unas relaciones de Estado-Estado. Lo que ha habido en el actual gobierno es un desorden total, una falta de coherencia y un alejamiento de la tradición de Colombia de unas relaciones de Estado, no de persona. Relaciones no al calor de los trinos del presidente de la República de turno. En la lucha contra el crimen atacaremos las fuentes de financiación: narcotráfico, minería ilegal y economías ilícitas. Avanzaremos en sustitución de cultivos y, cuando sea necesario y científicamente comprobado, también en fumigaciones”.

Para volver a los temas de alianzas. Paloma Valencia ganó la candidatura del Centro Democrático. ¿Ha pensado alguna alianza con ella?

“La candidatura de Paloma Valencia la vemos con beneplácito, no solo en el caso mío. He tenido la oportunidad de compartir con ella en varios escenarios de debate. Me parece una mujer firme, pero sensata. Me parece una mujer sensible. En el caso de Paloma, las puertas están abiertas.

Para finalizar, ¿cuál cree que es la herencia que deja el gobierno de Gustavo Petro?