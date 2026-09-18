La joven colombiana Nataly Osma fue hallada muerta en un apartamento en México: esta es la hipótesis que investigan

Un total misterio rodea el hallazgo de una colombiana sin vida, ocurrido después de que saliera a recorrer Ciudad de México durante el 16 de septiembre. Nataly Osma Pinilla, de 29 años, había alquilado un apartamento de renta corta junto con una amiga, también colombiana, para hospedarse durante unos días y disfrutar de la celebración por la independencia de México. Lea también: Hombre murió tras ser atacado por un tiburón en Australia; es el cuarto caso este año Ambas decidieron recorrer el sector ese miércoles para unirse a la celebración. Luego regresaron al apartamento, ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, y después de unas horas comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.

A la mañana siguiente, la amiga de Nataly ingresó a la habitación y fue en ese momento cuando la encontró sobre una cama y no presentaba signos vitales, por lo que llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Entérese: Colombiana denunció a reconocido escultor peruano por presuntos abusos desde que tenía 14 años Cuando las autoridades llegaron, comprobaron que la joven no presentaba signos de violencia en su cuerpo y que sus pertenencias, entre ellas el pasaporte, dinero y otros objetos personales, permanecían en el apartamento, por lo que descartaron de manera preliminar un posible robo. Lo que se conoce hasta el momento es que las amigas habrían acudido a un restaurante de comida japonesa, lo que desencadenó una intoxicación tras consumir alimentos en el lugar. Esta sería una de las hipótesis que explicaría el vómito y el malestar, pero hace parte de la investigación sobre la causa de muerte. .

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si algún delito estuvo relacionado con la muerte de Nataly Osma. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas