Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos —entre ellos la Fundación Ciudad Humana, Despacio y la iniciativa “Conduce a 50, vive al 100” de la Universidad de los Andes— Red PaPaz, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso: el país está atrapado en una tragedia silenciosa que no da tregua.
Entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron 5,25% frente al mismo periodo de 2024.
Son 312 personas más que no regresaron a casa. Si la tendencia continúa, Colombia cerrará 2025 con el registro más alto de fallecidos en las carreteras de toda su historia.
Según Naciones Unidas, 1,19 millones de personas mueren cada año en las vías del mundo. En Colombia, una persona pierde la vida cada hora. Todas estas muertes son evitables, insisten los expertos, si se toman decisiones firmes para priorizar la vida por encima de la velocidad.
