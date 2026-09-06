Nairo liderará a Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

En su última temporada como ciclista profesional, Nairo Quintana tendrá la oportunidad de tener una despedida con altura, al comandar la nómina de Colombia en el Mundial de ruta que se celebrará entre este 20 y 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la lista de corredores en las categorías élite, sub-23 y juvenil, en damas y varones, que actuarán en el certamen, último en el que Nairo podrá codearse con los mejores exponentes de un deporte en el que dejó huella durante más de 16 años.

El boyacense, de 36 de edad y quien no fue tenido en cuenta por el Movistar para competir en la actual Vuelta a España, es el corredor más ganador en la historia de Colombia, con 53 victorias profesionales. A esa trayectoria se suman sus títulos en el Giro de Italia-2014 y la Vuelta a España-2016, además de sus tres podios en el Tour de Francia.

Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuida en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

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En la categoría élite masculina, la Selección Colombia, además de Nairo, contará con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, Giro de Italia y actual bicampeón nacional, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Alejandro Vargas.

La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día. También sobresale la presencia de Vargas, múltiple campeón panamericano de contrarreloj.

Para Nairo, el Mundial de Montreal tendrá un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional.