Estos son los municipios de Antioquia con las mayores temperaturas de la temporada: uno alcanzó los 41,8 °C

Los reportes del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran cómo el departamento tuvo, durante agosto y los primeros días de septiembre, temperaturas más altas de lo normal.
La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las temperaturas más altas se concentran principalmente en Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Nordeste y algunos sectores de Occidente y Suroeste, especialmente en zonas bajas.
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