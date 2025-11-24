¡Atención! Murió el sobrino del excabecilla paramilitar alias ‘Cuco’ Vanoy en Medellín

Fuentes cercanas a EL COLOMBIANO confirmaron que Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del excabecilla paramilitar alias ‘Cuco’ Vanoy, murió la tarde de hoy después de que fuera desconectado del ventilador mecánico que lo mantenía con vida en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Vanoy Bohórquez tenía muerte cerebral y estaba gravemente herido debido a varios disparos a manos de hombres en motocicleta que lo abordaron el pasado lunes en el sector La Iguana, en el noroccidente de Medellín. Debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladado con urgencia a un hospital, donde los médicos reportaron que su estado era “muy crítico”. En el hecho también resultó herida una mujer, que lo acompañaba en el vehículo de alta gama en el que se movilizaba.

Este suceso marca un momento clave en la historia del legado criminal del excabecilla. Mauricio, además de su vínculo familiar con ‘Cuco’ Vanoy, estaba siendo señalado en asuntos de influencia local con delitos como lavado de activos. Su muerte abre interrogantes sobre si desencadenará una nueva ola de violencia o reconfiguración entre estructuras delictivas de la ciudad.

Por el momento, las autoridades aún investigan quienes serían los responsables de su muerte y si tendría relación con algún asunto personal relacionado con su labor en la minería, la cual ejercía en el Bajo Cauca antioqueño. Incluso, en algún momento de su vida formó parte del Bloque Mineros de las autodefensas, estructura de la que se desmovilizó.