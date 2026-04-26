Alerta en Nacional y esperanza en el DIM de cara a la última fecha: ¿qué dicen sus técnicos?

La penúltima fecha de la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay-I dejó un panorama dividido. Mientras Atlético Nacional sufrió una derrota inesperada 1-0 ante Pereira, que genera dudas antes de los playoffs, Independiente Medellín consiguió un triunfo clave frente a Fortaleza que lo mantiene en la pelea por entrar a los ocho. Un tropiezo que preocupa Tras el encuentro en Yopal, el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, reconoció que el equipo nunca logró sentirse cómodo en el partido. “Entrar en el partido nos costó mucho... solo después del gol pudimos competir con la intensidad que se necesitaba”, dijo. Según él, el gol tempranero del rival y la expulsión de Rengifo condicionaron el desarrollo del juego, obligando a Nacional a remar en contra en un contexto complicado. Aun así, el entrenador evitó excusas y apuntó a la necesidad de mejorar. Por su parte, el delantero Dairon Asprilla también asumió responsabilidad: “Sabemos que somos el equipo más grande... solo queda trabajar y corregir”.

Hinchas preocupados Más allá del resultado, lo que más inquieta a los hinchas verdes es la falta de regularidad y la poca contundencia ofensiva en un momento clave del torneo. Sin embargo, desde el cuerpo técnico mantienen la confianza en lo hecho durante la campaña y en la capacidad del grupo para llegar competitivo a los playoffs.

DIM: carácter y esperanza En contraste, el DIM vive un momento anímico positivo. El técnico interino Sebastián Botero valoró el esfuerzo del equipo para superar 1-0 a Fortaleza en un partido complejo. “Estos juegos no son sencillos... enfrentamos un rival muy bien trabajado”. Botero destacó los ajustes tácticos y el riesgo asumido en el tramo final para buscar la victoria, apostando por un esquema más ofensivo que terminó dando resultado.