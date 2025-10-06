¿Fue penal contra Alfredo Morelos en duelo ante Chico? “Siento el contacto y me tiro”, dijo

¿Era penal contra Alfredo Morelos? Las opiniones están divididas.

Atlético Nacional rescató un empate (1-1) el pasado domingo como visitante ante Boyacá Chicó cuando se jugaba el tiempo de descuento en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay 2-2025 en el estadio La Independencia de Tunja.

Al minuto 97, cuando perdía 1-0 desde el minuto 36’, Morelos cayó en el área rival bruscamente por un supuesto agarrón del defensor Arlen Dubán Banguero Vásquez. De inmediato los señalamientos contra el árbitro central Jairo Mayorga, de Tolima, y Nicolás Gallo Barragán, de Caldas, este último quien estaba encargado de las imágenes por video VAR, no se hicieron esperar.

Morelos ejecutó el cobró y Nacional se salvó de la derrota.

En zona mixta, en charla con Win Sports, Morelos explicó lo sucedido en esa acción con Banguero. “Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Fue el tanto numero 28 de Alfredo en 78 partidos con el equipo verdolaga.