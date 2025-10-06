x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Fue penal contra Alfredo Morelos en duelo ante Chico? “Siento el contacto y me tiro”, dijo

El delantero Alfredo Morelos salvó a Nacional de la derrota contra Boyacá Chicó luego de ejecutar un penalti en el minuto 97 para decretar el 1-1. Hay polémica por la decisión arbitral.

  • Alfredo Morelos, uno de los mejores jugadores de Nacional en el presente año. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Alfredo Morelos, uno de los mejores jugadores de Nacional en el presente año. FOTO: Manuel Saldarriaga
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 minutos
bookmark

¿Era penal contra Alfredo Morelos? Las opiniones están divididas.

Atlético Nacional rescató un empate (1-1) el pasado domingo como visitante ante Boyacá Chicó cuando se jugaba el tiempo de descuento en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay 2-2025 en el estadio La Independencia de Tunja.

Al minuto 97, cuando perdía 1-0 desde el minuto 36’, Morelos cayó en el área rival bruscamente por un supuesto agarrón del defensor Arlen Dubán Banguero Vásquez. De inmediato los señalamientos contra el árbitro central Jairo Mayorga, de Tolima, y Nicolás Gallo Barragán, de Caldas, este último quien estaba encargado de las imágenes por video VAR, no se hicieron esperar.

Morelos ejecutó el cobró y Nacional se salvó de la derrota.

En zona mixta, en charla con Win Sports, Morelos explicó lo sucedido en esa acción con Banguero. “Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Fue el tanto numero 28 de Alfredo en 78 partidos con el equipo verdolaga.

Sin embargo, para expertos del fútbol, esa acción no era para decretar falta.

“No era penal. En Chicó vs Nacional, ante llamado del VAR, el árbitro Mayorga dio el penal por falta de Banguero sobre Morelos. No veo penalti porque la intensidad del contacto al sujetar es leve y no le impidió el accionar normal en la carrera. Morelos se deja caer ¿Cómo la vieron?”, comentó el analista arbitral José Borda en su cuenta de X.

Entre tanto, en esa misma red, la cuenta @ElVarCentral, opinó: “Jmmmm, no sé Rick. Este es el famoso caso de “lo fabricó” el jugador. Yo no creo que Alfredo Morelos caiga por ese intento de sujeción del defensor. Veo una clara exageración. Para mí no hay penal. Llamó el VAR Nicolás Gallo y Mayorga lo sancionó”.

Con este empate, el equipo de Antioquia escaló a la cuarta posición de la tabla de posición con 24 puntos, a tres del líder Bucaramanga. Chicó, por su parte, es 18° con 12 unidades.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida