En vivo | Matheus Uribe pone el 2-0 a favor de Nacional, que vence 2-0 al América. Vea los goles

Nacional y América de Cali protagonizan en el Atanasio Girardot la semifinal de ida de la Copa BetPlay con sabor a final anticipada, en la que ambos buscan un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

  • Nacional recibe al América en el Atanasio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Nacional recibe al América en el Atanasio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Atlético Nacional y América de Cali se miden este domingo en el estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay, un duelo que muchos consideran una final anticipada. El torneo entrega al campeón un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Nacional llega en su mejor momento del año, con nueve partidos invicto entre Liga y Copa, donde eliminó a Once Caldas en los cuartos de final. Bajo el mando de Diego Arias, el equipo antioqueño cuenta con novedades en su nómina, encabezada por David Ospina en el arco, los defensores Andrés Román, Simón García, Royer Caicedo y Camilo Cándido; en el mediocampo estarán Elkin Rivero, Matheus Uribe y Juan Bauzá; mientras que el ataque lo conforman Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Por su parte, el América de Cali, dirigido por David González, llega motivado tras ganar sus últimos cuatro encuentros. El cuadro escarlata confía en figuras como Andrés Roa, Cristian Barrios y el peruano Luis Ramos para buscar un resultado positivo en Medellín y acercarse al objetivo de clasificar a un torneo internacional en 2026.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

