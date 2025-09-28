“Estamos muy contentos de aportar el tiempo que sea necesario”: Diego Arias tras acabar racha negativa de Nacional con Millonarios

Tuvieron que pasar once partidos, ocho entrenadores y casi ocho años de resignaciones y decepciones para que Atlético Nacional volviera a saborear un triunfo, en Liga, sobre Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. La noche de Medellín se convirtió en un desahogo para una hinchada que llevaba demasiado tiempo esperando este momento: el verde ganó 2-0 con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, poniendo fin a una racha amarga que parecía interminable.
El triunfo llegó bajo la conducción interina de Diego Arias, quien asumió tras la salida de Javier Gandolfi. Con él, Nacional ya suma dos victorias consecutivas y tumbando marcas pesadas: primero derrotó a Unión Magdalena en Santa Marta, donde no ganaba hace 21 años, y ahora terminó con la sequía frente al rival capitalino en su propio estadio.