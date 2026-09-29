Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Las bajas de Nacional no son excusa ante Junior: James iría de titular; hora y dónde ver el partido

Nacional recibe a Junior con la obligación de volver al triunfo. James Rodríguez podría ser titular por primera vez con el equipo verde.

  • James Rodríguez jugaría su primer partido ante Junior como titular. Hasta ahora, siempre ha iniciado en el banco. FOTO Manuel Saldarriaga
    James Rodríguez jugaría su primer partido ante Junior como titular. Hasta ahora, siempre ha iniciado en el banco. FOTO Manuel Saldarriaga
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 39 minutos
bookmark

Atlético Nacional llega al duelo ante Junior con varias bajas, pero también con una nómina amplia que le exige responder ante las dificultades. El equipo dirigido por Lucas González enfrentará este miércoles, desde las 8:00 p. m., al conjunto barranquillero en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+, en un partido en el que buscará volver al triunfo después de dos jornadas sin ganar.

El conjunto verde viene de perder 2-0 ante Llaneros y empatar 1-1 con Millonarios, resultados que frenaron su marcha positiva en la Liga BetPlay-2. Por eso, el compromiso frente al Junior representa una nueva oportunidad para recuperar confianza y sumar tres puntos en casa. El propio Lucas González ha insistido desde su llegada en que cuenta con una nómina amplia y con alternativas suficientes para afrontar las diferentes circunstancias de la temporada. Esa situación vuelve más exigente la respuesta del equipo ante las ausencias que presenta.

James sería titular

Una de las principales novedades podría ser la presencia de James Rodríguez desde el comienzo. Las bajas que presenta Nacional le abrirían la puerta al mediocampista para ser inicialista por primera vez desde su llegada al conjunto antioqueño.

La posibilidad genera una expectativa especial entre los aficionados, que esperan ver al excapitán de la Selección Colombia durante más minutos y con un papel más determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Pero Lucas también tendrá que resolver otra incógnita: cómo conformará el ataque ante la ausencia de varios de sus habituales referentes.

El técnico podría optar por utilizar dos jugadores abiertos por las bandas y ubicar a un futbolista como referencia ofensiva, aunque también tiene la alternativa de utilizar dos hombres con movilidad por todo el frente de ataque. Otra posibilidad sería emplear a James como falso nueve o recurrir nuevamente a Edwin Cardona en esa función.

La decisión estará condicionada por las bajas, pero también por la necesidad de Nacional de encontrar soluciones ofensivas y recuperar la contundencia que mostró durante buena parte del campeonato.

Hay que volver al triunfo

Atlético Nacional ocupa actualmente el quinto lugar de la tabla con 19 puntos en nueve partidos. Su campaña registra seis victorias, un empate y dos derrotas, además de una diferencia de gol de +9, con 18 tantos anotados y nueve recibidos. Junior, en cambio, llega con una realidad diferente. El equipo barranquillero ocupa la casilla 16 con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Ha marcado 14 goles y ha recibido la misma cantidad.

La diferencia entre ambos equipos es de diez puntos, aunque los antecedentes recientes entre Nacional y Junior muestran que este tipo de partidos suelen tener una historia propia.

Historial reciente

Los últimos 15 enfrentamientos entre ambos favorecen al conjunto barranquillero. Junior consiguió ocho victorias, Nacional ganó tres partidos y los cuatro encuentros restantes terminaron en empate.

Durante este año, ambos equipos ya se enfrentaron tres veces por la Liga del primer semestre. El antecedente más reciente fue el triunfo 1-0 de Nacional, el pasado 8 de junio. Seis días antes, Junior había goleado 3-0 al cuadro antioqueño.

El otro enfrentamiento del año terminó con una contundente victoria de Nacional por 4-0 en Barranquilla.

Ahora, el conjunto verde tendrá nuevamente la ventaja de jugar en el Atanasio Girardot y la obligación de aprovecharla. Después de dos partidos sin conocer la victoria, Lucas González deberá encontrar las respuestas para superar las bajas, definir su ataque y conseguir un triunfo que le permita recuperar terreno y confianza en la Liga.

Ficha técnica:

Evento: fecha 3 Liga BetPlay-2 (aplazado)

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports+

Probables formaciones:

Nacional: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Neider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Felipe Marín, Elías Cabrera, Edwin Cardona, James Rodríguez, Ian Carlo Poveda, Andrés Sarmiento.

Técnico: Lucas González

Junior: Jefferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis; Bryan Castrillón, Jesús Rivas (Teófilo Gutiérrez), Déiber Caicedo; Luis Fernando Muriel (o Teófilo Gutiérrez).

Técnico: Sebastián Viera

Bloque de preguntas y respuestas:

2
partidos sin ganar suma Atlético Nacional. Su último triunfo fue el 3-2 ante Inter de Bogotá.
¿Cómo llega Atlético Nacional al partido ante Junior?
Nacional llega quinto con 19 puntos y busca volver al triunfo después de perder 2-0 ante Llaneros y empatar 1-1 con Millonarios.
¿James Rodríguez será titular ante Junior?
James podría ser inicialista por primera vez con Nacional, una posibilidad que genera gran expectativa entre los hinchas.
¿Cómo está el historial reciente entre Nacional y Junior?
Junior domina los últimos 15 enfrentamientos, con ocho victorias, frente a tres de Nacional y cuatro empates. Sin embargo, este año ya se enfrentaron tres veces: Nacional ganó 4-0 en Barranquilla y 1-0 en Medellín, mientras que Junior se impuso 3-0 en el Metropolitano.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form