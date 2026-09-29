Las bajas de Nacional no son excusa ante Junior: James iría de titular; hora y dónde ver el partido

El conjunto verde viene de perder 2-0 ante Llaneros y empatar 1-1 con Millonarios, resultados que frenaron su marcha positiva en la Liga BetPlay-2. Por eso, el compromiso frente al Junior representa una nueva oportunidad para recuperar confianza y sumar tres puntos en casa. El propio Lucas González ha insistido desde su llegada en que cuenta con una nómina amplia y con alternativas suficientes para afrontar las diferentes circunstancias de la temporada. Esa situación vuelve más exigente la respuesta del equipo ante las ausencias que presenta.

Atlético Nacional llega al duelo ante Junior con varias bajas, pero también con una nómina amplia que le exige responder ante las dificultades. El equipo dirigido por Lucas González enfrentará este miércoles, desde las 8:00 p. m., al conjunto barranquillero en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+, en un partido en el que buscará volver al triunfo después de dos jornadas sin ganar.

James sería titular

Una de las principales novedades podría ser la presencia de James Rodríguez desde el comienzo. Las bajas que presenta Nacional le abrirían la puerta al mediocampista para ser inicialista por primera vez desde su llegada al conjunto antioqueño.

La posibilidad genera una expectativa especial entre los aficionados, que esperan ver al excapitán de la Selección Colombia durante más minutos y con un papel más determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Pero Lucas también tendrá que resolver otra incógnita: cómo conformará el ataque ante la ausencia de varios de sus habituales referentes.

El técnico podría optar por utilizar dos jugadores abiertos por las bandas y ubicar a un futbolista como referencia ofensiva, aunque también tiene la alternativa de utilizar dos hombres con movilidad por todo el frente de ataque. Otra posibilidad sería emplear a James como falso nueve o recurrir nuevamente a Edwin Cardona en esa función.

La decisión estará condicionada por las bajas, pero también por la necesidad de Nacional de encontrar soluciones ofensivas y recuperar la contundencia que mostró durante buena parte del campeonato.

Hay que volver al triunfo

Atlético Nacional ocupa actualmente el quinto lugar de la tabla con 19 puntos en nueve partidos. Su campaña registra seis victorias, un empate y dos derrotas, además de una diferencia de gol de +9, con 18 tantos anotados y nueve recibidos. Junior, en cambio, llega con una realidad diferente. El equipo barranquillero ocupa la casilla 16 con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Ha marcado 14 goles y ha recibido la misma cantidad.

La diferencia entre ambos equipos es de diez puntos, aunque los antecedentes recientes entre Nacional y Junior muestran que este tipo de partidos suelen tener una historia propia.

Historial reciente

Los últimos 15 enfrentamientos entre ambos favorecen al conjunto barranquillero. Junior consiguió ocho victorias, Nacional ganó tres partidos y los cuatro encuentros restantes terminaron en empate.

Durante este año, ambos equipos ya se enfrentaron tres veces por la Liga del primer semestre. El antecedente más reciente fue el triunfo 1-0 de Nacional, el pasado 8 de junio. Seis días antes, Junior había goleado 3-0 al cuadro antioqueño.