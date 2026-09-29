Las bajas de Nacional no son excusa ante Junior: James iría de titular; hora y dónde ver el partido

Atlético Nacional llega al duelo ante Junior con varias bajas, pero también con una nómina amplia que le exige responder ante las dificultades. El equipo dirigido por Lucas González enfrentará este miércoles, desde las 8:00 p. m., al conjunto barranquillero en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+, en un partido en el que buscará volver al triunfo después de dos jornadas sin ganar.
El conjunto verde viene de perder 2-0 ante Llaneros y empatar 1-1 con Millonarios, resultados que frenaron su marcha positiva en la Liga BetPlay-2. Por eso, el compromiso frente al Junior representa una nueva oportunidad para recuperar confianza y sumar tres puntos en casa. El propio Lucas González ha insistido desde su llegada en que cuenta con una nómina amplia y con alternativas suficientes para afrontar las diferentes circunstancias de la temporada. Esa situación vuelve más exigente la respuesta del equipo ante las ausencias que presenta.