Terremotos en Venezuela desplazaron hasta 60 centímetros el terreno, revela la Nasa

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejaron miles de edificaciones afectadas y una emergencia humanitaria, también modificaron físicamente el territorio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que los sismos provocaron un desplazamiento masivo del terreno, con movimientos que alcanzaron hasta 60 centímetros en algunas zonas del país. El hallazgo fue posible gracias a las primeras mediciones realizadas por el satélite NISAR, un proyecto conjunto entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), diseñado para observar con alta precisión los cambios que experimenta la superficie terrestre.

La tecnología satelital permitió medir cómo se movió el suelo

Los científicos utilizaron la tecnología del satélite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), equipada con radar de apertura sintética capaz de detectar modificaciones milimétricas en la superficie terrestre. Para elaborar los mapas, el equipo científico recurrió a una técnica conocida como Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR), que compara imágenes tomadas por el satélite en diferentes momentos para medir cambios en la distancia entre el sensor y el suelo. En este caso, los investigadores analizaron imágenes captadas entre el 25 y el 30 de junio, después de los terremotos, y las compararon con registros obtenidos los días 13 y 18 de junio, antes de que ocurrieran los movimientos sísmicos. El resultado fue un mapa detallado que permitió identificar con precisión cómo se deformó el terreno tras los terremotos.

Datos de radar del satélite NISAR muestran que La Guaira y las zonas cercanas sufrieron un desplazamiento significativo del terreno a causa de los terremotos (60 centímetros)

¿Qué encontraron los científicos?

El análisis mostró un complejo patrón de desplazamientos tanto horizontales como verticales. En los mapas elaborados por la NASA, las zonas marcadas en color rojo representan áreas donde el terreno se desplazó hacia el este y ascendió ligeramente. Por su parte, las regiones coloreadas en azul corresponden a sectores donde el suelo se movió hacia el oeste y descendió. Debido a que el terremoto ocurrió sobre una falla de desplazamiento lateral, los expertos concluyeron que la mayor parte del movimiento fue horizontal. Uno de los hallazgos más relevantes fue identificado al sur de una sección de la falla geológica. En esas áreas, representadas con un azul más intenso, los científicos detectaron que el desplazamiento superficial hacia el oeste alcanzó hasta 60 centímetros, una cifra considerablemente superior a la observada en otros sectores afectados. Ese movimiento confirma la enorme energía liberada durante los terremotos y ayuda a explicar el nivel de destrucción registrado en varias ciudades del litoral venezolano. Siga leyendo: Sube a más de 4.300 la cifra de muertos y casi 17.000 los heridos por los terremotos en Venezuela

La explicación de la Nasa sobre la destrucción

Para Eric Fielding, geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Nasa, las deformaciones detectadas permiten comprender por qué los daños fueron tan severos. “Estas son las razones por las que el daño en Caracas y La Guaira fue tan extremo”, afirmó el investigador al presentar los mapas elaborados con la información del satélite. Según explicó, las imágenes muestran con claridad cómo se desplazó la superficie terrestre durante los terremotos, permitiendo relacionar ese movimiento con el colapso de infraestructura vial y edificaciones. Posteriormente, el especialista destacó el valor científico de la tecnología utilizada. “InSAR nos dice mucho sobre lo que sucedió durante este terremoto”, señaló Fielding.

Los terremotos ocurrieron sobre el límite de dos placas tectónicas

Los científicos recordaron que los sismos se originaron en la zona donde se encuentran la placa del Caribe, ubicada al norte, y la placa Sudamericana, situada al sur. En ese límite tectónico se localiza el sistema de falla San Sebastián, señalado como el lugar donde probablemente se produjo la ruptura que desencadenó los terremotos. Por eso, los expertos consideran que estas fallas habían acumulado tensión durante un largo periodo antes de liberar la energía que dio origen a los movimientos sísmicos. Los estudios también indican que la ruptura avanzó inicialmente hacia el mar, en dirección este, y posteriormente regresó hacia tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, al norte de Caracas. Ese recorrido quedó reflejado en una estrecha franja blanca visible entre las zonas donde el terreno se desplazó hacia el este y hacia el oeste. Además, los mapas fueron distribuidos mediante el sistema de Respuesta Urgente de NISAR, un mecanismo diseñado para entregar información satelital entre 12 y 24 horas después de un desastre natural y facilitar la toma de decisiones de las autoridades encargadas de la atención de emergencias.