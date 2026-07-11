Sube a más de 4.300 la cifra de muertos y casi 17.000 los heridos por los terremotos en Venezuela

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó este sábado 11 de julio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte de hoy.
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Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.
De acuerdo con Rodríguez en estos campamentos están viviendo más de 19.000 damnificados. Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.