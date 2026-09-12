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Natalia Ponce de León se integró al gabinete de De la Espriella: tendrá importante labor diplomática en España

Su nombramiento fue confirmado por el embajador de Colombia en España, el exsenador Carlos Felipe Mejía.

  • La activista Natalia Ponce de León hará parte del equipo de la Embajada de Colombia en España. Fotos: Colprensa y @CARLOSFMEJIA
    La activista Natalia Ponce de León hará parte del equipo de la Embajada de Colombia en España. Fotos: Colprensa y @CARLOSFMEJIA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La activista, defensora de los derechos humanos y referente en la lucha por los derechos de las mujeres, Natalia Ponce de León se incorporó al gabinete de Abelardo de la Espriella y hará parte del equipo de trabajo de la Embajada de Colombia en España.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el embajador designado de Colombia en Madrid, el exsenador Carlos Felipe Mejía. De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la delegación diplomática, Ponce de León estará encargada de liderar los asuntos culturales, académicos y de derechos humanos desde la sede en la capital española.

“Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”, detalló el embajador en sus redes sociales.

Lea también: Natalia Ponce de León fue galardonada por el gobierno de Estados Unidos

¿Quién es Natalia Ponce de León?

La vinculación de Ponce de León al servicio exterior del actual gobierno estaría respaldada por una relación de trabajo y apoyo de varios años con Abelardo de la Espriella. Tras el violento ataque con ácido que sufrió en marzo de 2014 a manos de Jhonatan Vega Chávez, la activista contó con la representación jurídica del abogado, hoy presidente, y su firma.

Aquel proceso concluyó con una condena penal por intento de homicidio agravado y sentó las bases para la promulgación de la Ley 1773 de 2016 (conocida como la Ley Natalia Ponce de León), la cual tipificó y sancionó severamente los ataques con sustancias corrosivas y agentes químicos en Colombia.

Antes de esta ley, este tipo de hechos eran procesados bajo el marco de simples lesiones personales con penas reducidas. Con esa normativa, estos ataques pasaron a considerarse un delito penal autónomo e intento de homicidio agravado, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta los 50 años de prisión.

En 2015, Ponce de León creó la fundación que lleva su nombre para apoyar, visibilizar y empoderar a las víctimas de ataques con agentes químicos en Colombia. A través de esta organización se brinda acompañamiento directo en procesos legales y psicológicos para las personas afectadas por esta clase de violencia.

Siga leyendo: Alejandro Ordóñez vuelve a la OEA: Gobierno de De la Espriella oficializó su nombramiento

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Preguntas y respuestas

¿Qué cargo tendrá Natalia Ponce de León en la Embajada de Colombia en España?
Natalia Ponce de León hará parte del equipo de la Embajada de Colombia en Madrid y estará encargada de liderar los asuntos culturales, académicos y de derechos humanos.
¿Qué relación tiene Natalia Ponce de León con Abelardo de la Espriella?
Ponce de León trabajó durante varios años con Abelardo de la Espriella, quien la representó jurídicamente tras el ataque con ácido que sufrió en 2014 y a través de su firma de abogados.
¿Qué es la Ley Natalia Ponce de León y qué establece?
La Ley 1773 de 2016, conocida como Ley Natalia Ponce de León, tipificó los ataques con sustancias corrosivas como un delito penal autónomo y estableció penas que pueden llegar hasta 50 años de prisión.
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