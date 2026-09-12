Natalia Ponce de León se integró al gabinete de De la Espriella: tendrá importante labor diplomática en España

La activista, defensora de los derechos humanos y referente en la lucha por los derechos de las mujeres, Natalia Ponce de León se incorporó al gabinete de Abelardo de la Espriella y hará parte del equipo de trabajo de la Embajada de Colombia en España.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el embajador designado de Colombia en Madrid, el exsenador Carlos Felipe Mejía. De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la delegación diplomática, Ponce de León estará encargada de liderar los asuntos culturales, académicos y de derechos humanos desde la sede en la capital española.

“Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”, detalló el embajador en sus redes sociales.

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