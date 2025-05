Ella era Nawar Jiménez: la líder trans que la violencia silenció en el Carmen de Bolívar

Nawar Jiménez tenía 28 años y sus amigos la recuerdan como una persona “incansable” en sus luchas por defender los Derechos Humanos, el acceso justo a la tierra y la posibilidad de que todas las personas –sin importar condición– tuvieran una vida digna.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de este 23 de mayo en una zona boscosa del Carmen de Bolívar. Fue abaleada y abandonada en una cuneta del sector conocido como “Blacho Galletas”.

El crimen de la líder trans se suma a los asesinatos de odio que se han instaurado contra la población LGBTIQ+. En lo que va del año, 26 personas trans han sido asesinadas en Colombia.

“Agradezco esta oportunidad por haberme permitido creer en mí. Agradezco a todas las personas que han hecho parte de mi proceso porque la diversidad es símbolo de inclusión, transformación y paz”, dijo Jiménez cuando fue coronada como Reina de la Diversidad en su municipio en 2023.

En la noche de este jueves sus amigos, familiares y compañeros –todavía aturdidos por el crimen– se reunieron para realizar una velatón y hacer sus pedidos de justicia.

“¿A cuántas víctimas más se les tiene que arrebatar la vida para que las autoridades y el Estado colombiano tomen acción?”, señaló Caribe Afirmativo, organización dedicada a proteger la diversidad sexual.

Jiménez fue perseguida por paramilitares y guerrilleros de las Farc cuando los armados se creían dueños del territorio.

Está documentado que los paramilitares recogían a las mujeres trans en el Carmen de Bolívar y las llevaban hasta el municipio de Zambrano. Allá las ridiculizaban y las obligaban a desfilar. Otras veces, las abusaban sexualmente.

“Cuando me empecé a juntar con otras chicas trans llegaron uno ataúdes con una crucecita y el nombre de cada persona”, contó Nawar en 2019 sobre las amenazas que su liderazgo tuvo que superar.

Como víctima logró un hecho histórico: agrupó a las mujeres trans y aseguró que fueran reconocidas como sujeto de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas.

También resignificó las humillaciones de los armados y desde 2019 participaba en el carnaval de la Diversidad en su pueblo: un reinado en el que se premian las sonrisas, el baile y los colores de la comunidad LGBTIQ+.

“Con su magia, sus colores y su sonrisa inconfundible, Nawar llenaba de alegría nuestros carnavales y cada fiesta local. Era una voz valiente que inspiraba y transformaba”, recordó su amigo José Carval.

Jiménez enfocó su activismo en el cuidado de sus compañeras, en darles el coraje de reconocer sus identidades de género y la seguridad de que eran válidas.

Sus compañeras recuerdan su voz en las asambleas del municipio. Siempre afirmaba que las personas trans, racializadas, empobrecidas y desplazadas también tenían derecho a una vida digna.

“Ella no quería volar alto, ella no quería descansar en paz. Ella quería tan solo vivir. No lo acepto”, dijo YessyReal, otra amiga de la víctima.

Las autoridades ofrecen hasta 14 millones de pesos en recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables.

Diversas instituciones se han sumado a los pedidos de justicia.