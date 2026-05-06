Neymar marcó y se reivindicó con Robinho Jr., ¿se apaciguaron las aguas entre los dos?

Lo que sucedió entre Neymar y Robinho Jr. No es un hecho aislado. Los camerinos de los equipos de fútbol profesional están llenos de historias, anécdotas (buenas y malas) y conflictos internos que en muchas ocasiones no salen a la luz, pero ese no fue el caso del altercado entre Ney y el hijo de Robinho. El pasado 4 de mayo se dio a conocer que el juvenil fue agredido por el ex-Barcelona en un entrenamiento, pero ambos han coincidido en que es una acción normal de entrenamiento.

Existen especulaciones sobre por qué Ney reaccionó así. Una de las teorías es que Robinho Jr. gambeteó al experimentado extremo en un duelo 1 vs. 1, clásico de las prácticas del fútbol. El joven jugador habría dejado en el camino a Neymar, pero erró en la definición, y el ex-PSG le dijo: “por eso no tienes goles en primera”, a lo que Robinho Jr. Respondió: “al menos no estoy en el piso”. A pesar de lo sucedido, el director técnico Alexi Stival, más conocido como “Cuca”, decidió convocar a Neymar y Robinho Jr para el partido ante Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana. En territorio guaraní, el “10” se reivindicó marcando el gol de su equipo para el 1-1 final en el marcador. La anotación de Ney se festejó en equipo; el astro brasileño celebró con sus compañeros, entre ellos, Robinho Jr., que fue suplente.

¿Qué dijeron los protagonistas?

Robinho Jr. habló de lo que sucedió con su ídolo de infancia. Para el hijo de Robinho, el que Neymar sea su compañero es un sueño y admitió que le dolió bastante por ello; sin embargo, ya lo disculpó. Esto dijo el juvenil para ESPN Brasil: “Lógico que me quedé molesto, por ser mi ídolo desde la infancia, es un tipo que quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y la tengo hasta hoy. Aunque él haya errado, ya pidió disculpas y fue hombre para asumir, yo también fui hombre para hablar con él, y todo está bien. La gente habla muchas cosas que no son ciertas, y es triste que haya tomado esta proporción toda. Pero estoy tranquilo, ya hablamos, lo quiero mucho y ya está todo resuelto”, dijo. “Lo de la notificación extrajudicial es cierto, fue en un momento de rabia mía y de mis empresarios. Fue mucho más un sentimiento que un pensamiento. Podría haber pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, no era para que hubiera esta revuelta toda, esta cobertura mediática innecesaria, que fue mala para los dos. Yo no quería eso. Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Acepto las disculpas, normal, todo el mundo comete errores. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haber errado, como ya erré muchas veces”, culminó Robinho.

Por otro lado, Neymar también se extendió hablando sobre el asunto. Dejó claro que no pensaba que el asunto escalara tanto y fuera mediático. Para Ney, hay cosas normales en los camerinos que, por más normales que sean, no son justificables. Las palabras del “10” para ESPN Brasil: “Estas cosas pasan en el fútbol. Para empezar, se suponía que esto quedaría entre nosotros. Luego llegó a oídos de gente que no vive el día a día del fútbol, ​​y al final termina avivando las cosas de una forma muy negativa. Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome de la raya. Pero justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo, y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio. Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y con su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos. Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse, intenta saber más de lo que pasa día a día, y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a como son en realidad”, culminó el mejor jugador brasileño de la década pasada.