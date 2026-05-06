Neymar marcó y se reivindicó con Robinho Jr., ¿se apaciguaron las aguas entre los dos?

Lo que sucedió entre Neymar y Robinho Jr. No es un hecho aislado. Los camerinos de los equipos de fútbol profesional están llenos de historias, anécdotas (buenas y malas) y conflictos internos que en muchas ocasiones no salen a la luz, pero ese no fue el caso del altercado entre Ney y el hijo de Robinho. El pasado 4 de mayo se dio a conocer que el juvenil fue agredido por el ex-Barcelona en un entrenamiento, pero ambos han coincidido en que es una acción normal de entrenamiento.
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