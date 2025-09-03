“No es sano para la institucionalidad que se sugiera influencia indebida”: CEJ sobre elección de magistrado de la Corte Constitucional

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) llamó a “salvaguardar la independencia” en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y a impedir que el proceso “quede subordinado a intereses coyunturales”.

En su comunicado, la entidad subrayó que “ninguna autoridad diferente al Senado de la República debe intervenir” y recordó que la terna de la Corte Suprema “fue el producto de un trabajo juicioso”.

Contexto: Hora cero para la Corte Constitucional: el Senado elegirá este miércoles a magistrado clave, ¿cómo van las cuentas?

“La terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia fue el producto de un trabajo juicioso de dicha corporación”, señaló la CEJ al insistir en que el trámite corresponde al Senado y no a otras autoridades. En ese marco, la organización pidió ceñirse a las competencias de cada poder público previstas en la Constitución.

El comunicado resaltó que la separación de poderes constituye un fundamento esencial de la democracia. La CEJ advirtió que la institucionalidad se debilita si se plantea, incluso de manera indirecta, que un poder público ejerce influencia indebida sobre la elección, por lo que pidió evitar cualquier tipo de presión en el desarrollo del proceso.