x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estas serían las novedades tendría Colombia Sub 20 para el duelo ante Argentina por la semifinal del Mundial en Chile

Las ausencias principales de la tricolor son la del delantero Néiser Villarreal y el defensa Carlos Sarabia por amarillas y Jordan Barrera por lesión.

  • Simón García es una de las novedades que tendrá Colombia para el duelo por la semifinal del Mundial Sub 20 ante Argentina. FOTO CORTESÍA FCF
    Simón García es una de las novedades que tendrá Colombia para el duelo por la semifinal del Mundial Sub 20 ante Argentina. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 22 minutos
bookmark

Todo parece indicar que el técnico César Torres tendrá varias novedades en la nómina titular de Colombia para el duelo ante Argentina, por la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile. Algunas por lesión y otras por acumulación de amarillas.

En defensa regresa el central Simón García, el jugador de Atlético Nacional, ausente ante España por acumulación de amarillas, en el medio campo José Cavadía lo hará en lugar de Jordan Barrera, quien se pierde el juego por lesión y Emilio Aristizábal, quien tendrá la misión de remplazar a Néiser Villarreal, ausentes por acumulación de amarillas.

Simón, quien ha sido uno de los jugadores claves de la defensa cafetera, fue protagonista del duelo por el Sudamericano contra los argentinos, pues terminó con la nariz rota, y luego del torneo tuvo que ser operado.

Por ello, es uno de los jugadores que quiere tomar revancha de la derrota que sufrió Colombia en la fase final del Sudamericano 1-0. “Sigue el recuerdo ahí de lo que pasó en ese duelo, terminé con la nariz fracturada, pero esperamos que ahora sea diferente y nos vamos a jugar un partido por el todo, queremos ser finalistas”, dijo en rueda de prensa el defensa que milita en Atlético Nacional.

Otra novedad en la defensiva será la ausencia de Carlos Sarabia por amarillas, en su lugar el técnico Torres tendrá que elegir entre Julián Bazán, quien ya jugó ante España y Weimar Vivas, quien también suma algunos minutos con la Tricolor en el Mundial.

Otra de las novedades es el medio campista Cavadía del América de Cali, quien tendrá la responsabilidad de remplazar a Barrera, uno de los jugadores mejor calificados por Colombia en el Mundial por su manera clara de hacer los pases y habilitar a sus compañeros para marcar gol.

Finalmente, Emilio Aristizábal estará en la delantera en lugar de Villarreal, quien por amarillas se pierde el duelo. Emilio, que se ha destacado este año con Fortaleza, ha recibido hasta el visto bueno del mismo Néiser quien en sus redes le dedicó unas palabras al goleador antioqueño.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida