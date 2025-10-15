Estas serían las novedades tendría Colombia Sub 20 para el duelo ante Argentina por la semifinal del Mundial en Chile

Todo parece indicar que el técnico César Torres tendrá varias novedades en la nómina titular de Colombia para el duelo ante Argentina, por la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile. Algunas por lesión y otras por acumulación de amarillas.

En defensa regresa el central Simón García, el jugador de Atlético Nacional, ausente ante España por acumulación de amarillas, en el medio campo José Cavadía lo hará en lugar de Jordan Barrera, quien se pierde el juego por lesión y Emilio Aristizábal, quien tendrá la misión de remplazar a Néiser Villarreal, ausentes por acumulación de amarillas.

Simón, quien ha sido uno de los jugadores claves de la defensa cafetera, fue protagonista del duelo por el Sudamericano contra los argentinos, pues terminó con la nariz rota, y luego del torneo tuvo que ser operado.