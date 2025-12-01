x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad

Diciembre comenzó y una de las tradiciones más populares, la novena de aguinaldos, se realizará en diferentes zonas de la ciudad.

  • La Candelaria, San Javier, El Poblado y Santa Elena son algunos de los lugares de Medellín donde niños y adultos podrán participar de las novenas de aguinaldos. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    La Candelaria, San Javier, El Poblado y Santa Elena son algunos de los lugares de Medellín donde niños y adultos podrán participar de las novenas de aguinaldos. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Una de las tradiciones navideñas que han vencido el paso del tiempo es la novena de aguinaldos, la cual se celebra durante nueve días consecutivos para esperar el nacimiento de Jesús. Y como cada año, en diferentes lugares de la ciudad, estos cantos y oraciones se realizan en diferentes lugares de Medellín.

Lea: ¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

En esta ocasión, en el centro de la ciudad se celebrará la navidad bajo el lema “El Centro nos une en Navidad”, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que ofrecerá actividades gratuitas durante esta época de vacaciones. Eventos recreativos y también las tan esperadas novenas se realizarán en diferentes zonas de la Comuna 10 - La Candelaria.

Estas actividades iniciaron el 1 de diciembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre. Las novenas, que también arrancaron este lunes, van hasta el 13 de diciembre y todos los días se llevarán a cabo en un lugar diferente. Los barrios El Chagualo, Corazón de Jesús, la Estación San Antonio del Metro, Colón, la Av. La Playa, el Parque de San Antonio, Estación Villa y Bomboná son los escenarios que respectivamente recibirán a quienes quieran celebrar esta tradición navideña.

En cada uno de los días de la novena habrá un lugar en el que puede depositar regalos donados que serán entregados a niños de escasos recursos de la ciudad.

En el sur de Medellín, en El Tesoro Centro Comercial, también se realizará la novena de aguinaldos. Este evento, que será completamente gratuito con boleta, se celebrará junto al coro infantil Cantoalegre. Cada uno de los días de la novena, que iniciará el 16 y finalizará el 23 de diciembre, tendrá una temática y una muestra artística diferente.

Habrá ballet, percusión y danza folclórica durante los nueve días. Las novenas serán en el Teatro El Tesoro y empezarán a las 6:30 de la tarde.

En el Centro Comercial Terminal del Sur las novenas van del 16 al 24 de diciembre. Será en la Plazoleta Central que niños y adultos podrán participar de ellas, que cada día se harán a las 3:00 de la tarde, menos el domingo 21 que será a las 12:30 de la tarde y el 24 de diciembre que será a las 12:00 del mediodía.

Para los amantes de la Navidad y la literatura también existe la novena perfecta. En diciembre, en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín habrá programación cultural que unirá literatura y la celebración de esta festividad.

Uno de esos eventos son las novenas literarias, un espacio para toda la familia en el que los villancicos y los gozos se mezclan con cuentos y novelas de diferentes lugares del mundo. Este evento se realizará el 16 de diciembre en dos de las sedes del Sistema: en la Biblioteca Pública Santa Elena a las 2:00 de la tarde y también a esa misma hora en la Biblioteca Pública Centro Occidental en El Salado, San Javier.

La entrada es gratuita y la programación completa la puede consultar en bibliotecasmedellin.gov.co.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida