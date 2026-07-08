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Abren nueva convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil para estudiantes: así puede postularse

El programa contempla una meta de 50.000 cupos. Los estudiantes seleccionados accederán a una tarifa de $1.600 por viaje.

  • Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio, a las 12:00 del mediodía. FOTO: Cortesía
    Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio, a las 12:00 del mediodía. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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08 de julio de 2026
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La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de la tercera convocatoria del programa Tiquete Metro Estudiantil, dirigida a estudiantes beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero.

El programa contempla una meta de 50.000 cupos, distribuidos en cuatro convocatorias. En esta tercera etapa, los estudiantes seleccionados accederán a una tarifa preferencial de $1.600 por viaje, con un máximo de 60 pasajes al mes y sin restricciones de horario. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio, a las 12:00 del mediodía.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: residir en una vivienda de estrato 1, 2 o 3, vivir a más de un kilómetro de su institución educativa y tener entre 10 y 28 años de edad. Este último requisito no aplica para personas con discapacidad debidamente certificada.

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La Alcaldía recordó que los estudiantes que fueron beneficiarios en la primera convocatoria y deseen continuar recibiendo el subsidio, deberán realizar nuevamente el proceso de renovación dentro de los plazos establecidos.

Las inscripciones para los beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero se realizan exclusivamente a través del portal sapiencia.gov.co, mientras que los demás estudiantes deberán gestionar su postulación directamente con su institución de educación superior.

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La Administración Distrital recordó que este beneficio es personal e intransferible, por lo que cualquier uso indebido podrá generar sanciones.

Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso al transporte y contribuir a la permanencia en la educación superior de los beneficiarios.

Esta iniciativa, desarrollada en alianza con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, busca evitar que las dificultades económicas para el desplazamiento afecten la continuidad de los procesos formativos de los jóvenes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones para el Tiquete Metro Estudiantil?
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio a las 12:00 del mediodía. Después de esa fecha no será posible realizar el proceso de postulación para esta tercera convocatoria.
¿Quiénes pueden postularse al subsidio de transporte en esta convocatoria?
Pueden postularse los estudiantes beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero que residan en viviendas de estratos 1, 2 o 3, vivan a más de un kilómetro de su institución educativa y tengan entre 10 y 28 años de edad. El requisito de edad no aplica para personas con discapacidad debidamente certificada.
¿Cuál es el valor del pasaje con el Tiquete Metro Estudiantil?
Los estudiantes seleccionados pagarán $1.600 por trayecto. El beneficio permite realizar hasta 60 viajes al mes y puede utilizarse sin restricciones de horario.
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