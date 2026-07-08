Abren nueva convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil para estudiantes: así puede postularse

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de la tercera convocatoria del programa Tiquete Metro Estudiantil, dirigida a estudiantes beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero.

El programa contempla una meta de 50.000 cupos, distribuidos en cuatro convocatorias. En esta tercera etapa, los estudiantes seleccionados accederán a una tarifa preferencial de $1.600 por viaje, con un máximo de 60 pasajes al mes y sin restricciones de horario. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio, a las 12:00 del mediodía.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: residir en una vivienda de estrato 1, 2 o 3, vivir a más de un kilómetro de su institución educativa y tener entre 10 y 28 años de edad. Este último requisito no aplica para personas con discapacidad debidamente certificada.

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La Alcaldía recordó que los estudiantes que fueron beneficiarios en la primera convocatoria y deseen continuar recibiendo el subsidio, deberán realizar nuevamente el proceso de renovación dentro de los plazos establecidos.

Las inscripciones para los beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero se realizan exclusivamente a través del portal sapiencia.gov.co, mientras que los demás estudiantes deberán gestionar su postulación directamente con su institución de educación superior.

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La Administración Distrital recordó que este beneficio es personal e intransferible, por lo que cualquier uso indebido podrá generar sanciones.