Nueva junta de Ecopetrol: estas serían las fichas que propondrá el Gobierno De la Espriella

El próximo 15 de septiembre se realizará la primera asamblea extraordinaria entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y los accionistas de Ecopetrol, en una reunión que marcará el inicio de una nueva etapa para la junta directiva de la petrolera estatal. En esa fecha, el Gobierno Nacional presentaría una propuesta para modificar los estatutos internos de Ecopetrol y, posteriormente, sometería a votación una plancha única con los candidatos que busca incorporar al máximo órgano de dirección de la compañía. Puede leer: Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos La reforma estatutaria sería clave para concretar el cambio, pues permitiría reemplazar a casi la totalidad de los actuales miembros de la junta directiva.

¿Qué cambiaría en los estatutos de Ecopetrol?

El primer punto relevante de la asamblea será la presentación de una propuesta para modificar el artículo 20 de los estatutos de Ecopetrol. De acuerdo con la información preliminar, el cambio abriría la puerta a una renovación amplia de la junta directiva. Sin embargo, no todos los representantes serían reemplazados. Se mantendrían los representantes de los departamentos, los fondos de pensiones y los trabajadores. En este último caso, el representante permanecería durante los cuatro años correspondientes al periodo para el que fue elegido. Puede leer: Exdirectivo de Ecopetrol alerta por “intereses particulares” en elección del próximo presidente Una vez discutida y votada la modificación estatutaria, los asistentes pasarían al segundo punto clave de la reunión: la votación de la plancha única de candidatos presentada por el Gobierno Nacional para conformar el nuevo órgano directivo.

Estos son los nombres que estarían en la nueva junta directiva

Entre las fichas que preliminarmente estarían contempladas por el Gobierno, según Caracol Radio, aparecen empresarios, dirigentes políticos, funcionarios y personas con experiencia en sectores como hidrocarburos y energía. Uno de los nombres que genera atención es el de Jorge Alberto Jaller Jaramillo, empresario reconocido por su paso por el Grupo Éxito y quien recientemente fue designado embajador ante Venezuela. También estaría Carlos Augusto Suárez, estratega político de Abelardo de la Espriella.

La lista incluiría además a Ludmila del Carmen Vergara, actual superintendente de Transporte, y a José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis. A ellos se sumaría Claudia Margarita Lafaurie Taboada, exsubdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien cuenta con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos. Vea aquí: Regasificadora del Pacífico, bajo la lupa: denuncias de tráfico de influencias rodean contrato con Ecopetrol La plancha también contemplaría a Betzy Patricia Martínez, dirigente política.

Los tres nombres ya confirmados para Ecopetrol

Dentro de la composición que se conoce hasta ahora hay tres nombres confirmados. Uno de ellos es César Loza, quien fue presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y se convirtió en el primer representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol. Otro nombre confirmado es Luis Felipe Henao, quien ya fue anunciado como presidente del órgano rector. También continuará Ricardo Rodríguez Yee, miembro independiente de la Junta, reconocido por su experiencia en el sector energético y quien recientemente recibió el respaldo de los gobernadores.

Jorge Mario Velásquez no aparece en la lista

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la composición preliminar de la nueva junta directiva es la ausencia de Jorge Mario Velásquez, ex presidente de Grupo Argos. En contexto: Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, llegará a la junta de Ecopetrol, anuncia De la Espriella Su nombre había sido anunciado públicamente por el presidente Abelardo de la Espriella como parte de la nueva Junta de Ecopetrol. Sin embargo, no aparece en la lista preliminar de candidatos que sería presentada en la asamblea extraordinaria del 15 de septiembre. Por ahora, la composición definitiva dependerá de la propuesta formal que presente el Gobierno Nacional y de la votación de los accionistas durante la reunión.

Ecopetrol también prepara cambios en su alta gerencia

Los movimientos en Ecopetrol no paran. La compañía también informó una reestructuración de su alta gerencia, que contempla la salida de cinco directivos de posiciones clave a partir del 30 de agosto de 2026. Los cambios comprenden las vicepresidencias de Transformación Territorial y HSE, Administrativa y de Servicios, Estrategia y Nuevos Negocios y Refinación y Procesos Industriales, además de la dirección corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones. La compañía precisó que quienes asumirán estas responsabilidades lo harán en calidad de encargados, mientras se adelantan las respectivas designaciones en propiedad. Además: ¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol Entre los cambios está Sandra Lucía Rodríguez Rojas, vicepresidenta corporativa de Transformación Territorial y HSE, quien permanecerá en la posición hasta el 30 de agosto. A partir del día siguiente, Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de Gestión Ambiental de la misma área, quedará encargado de esta vicepresidencia. También dejará su posición Jaime Andrés García Cuello, actual vicepresidente Administrativo y de Servicios, quien desempeñará sus funciones hasta esa fecha. Su reemplazo temporal será Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de Abastecimiento de Hidrocarburos de Ecopetrol, quien asumirá el encargo a partir del 31 de agosto. Otro cambio corresponde a Diana Marcela Jiménez Rodríguez, directora Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, quien permanecerá en el cargo hasta el cierre de su periodo. Más noticias: La hoja de ruta económica de De la Espriella: tributaria, fin del impuesto al patrimonio y fracking Desde el día siguiente, Juliana Perdomo Valencia, actual comunicadora sénior de la misma área, asumirá temporalmente la dirección. La reestructuración también alcanza la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios. Julián Fernando Lemos Valero, quien actualmente ocupa esa posición, continuará hasta el 30 de agosto. El encargo quedará en manos de Adrián Santiago Coral Pantoja, actual gerente de Nuevos Negocios de Hidrocarburos de la misma área, desde el 31 de agosto. Finalmente, Felipe Trujillo López, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, dejará sus funciones al término de la jornada del 30 de agosto. La posición será asumida temporalmente por Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de procesos de la misma área, a partir del día siguiente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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