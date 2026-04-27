Nutresa lanzó campaña inspiradora: cambió 30 millones de empaques de 17 marcas para llevar mensajes de esperanza

Por primera vez en su historia centenaria, Grupo Nutresa decidió intervenir algunas de sus marcas más reconocidas para llevar un mensaje de optimismo a los hogares del país. Bajo el concepto #ElSaborDeCreer, la compañía puso en circulación más de 30 millones de empaques con frases que apelan a la confianza y la esperanza en medio de un contexto desafiante para Colombia. La iniciativa reúne a 17 marcas emblemáticas como Jet, Jumbo, Chocolate Corona, Colcafé, Sello Rojo, Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales y Saltín Noel, entre otras, que de manera temporal reemplazaron sus logotipos por mensajes positivos pensados para el día a día de los consumidores.

Las marcas del grupo estarán presentes en ocho de cada diez hogares colombianos con nuevos mensajes. En la foto, Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa. FOTO: CORTESÍA

“Nuestra historia nos ha enseñado que el ingrediente principal del progreso es la fe en nosotros mismos”, afirmó Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, quien aseguró que la apuesta de la compañía va más allá de la alimentación y busca “alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad”. Le puede interesar: Endulzar los días saldrá más barato porque las Chocolatinas Jet bajarán de precio, ¿a cómo quedarán?

Una campaña que llega a todo el país

El alcance de la estrategia no es menor. Las marcas de Nutresa están presentes en ocho de cada diez hogares colombianos y en más de 400.000 puntos de venta, lo que convierte a esta campaña en una de las más masivas del país. La idea es que, desde un café en la mañana hasta un snack en la tarde, los consumidores se encuentren con mensajes como “vamos con fe”, “hacemos historia” o “jugamos de locales”. De acuerdo con María Elisa Botero, CMO de Grupo Nutresa, se trata de convertir productos cotidianos en vehículos de comunicación emocional: “Al cambiar 30 millones de empaques, llevamos un mensaje de optimismo a cada rincón de Colombia”.

J Balvin, la voz de la campaña

La campaña también incluye una pieza audiovisual narrada por J Balvin, quien participa como voz principal en un video que recorre escenas de la vida cotidiana en el país. La producción, desarrollada durante más de 80 horas de rodaje en múltiples locaciones, utiliza una versión adaptada de Mi Gente, uno de los éxitos globales del artista. “Un pequeño gesto cotidiano tiene el poder de devolvernos la fe”, señaló el cantante, quien se suma a la campaña como una figura que representa el alcance internacional del talento colombiano. Lea más: Gilinski confirma que Nutresa “adelgazó” varios productos de su portafolio, ¿cuáles son?

Contexto: crecimiento y ambición global