x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nutresa lanzó campaña inspiradora: cambió 30 millones de empaques de 17 marcas para llevar mensajes de esperanza

Por primera vez en su historia, Grupo Nutresa intervino 17 de sus marcas más reconocidas para lanzar una campaña, que en la voz de J Balvin, busca llevar mensajes de esperanza a millones de hogares del país.

  • Más de 30 millones de empaques circularán con mensajes positivos en todo el país. FOTO: CORTESÍA
    Más de 30 millones de empaques circularán con mensajes positivos en todo el país. FOTO: CORTESÍA
  • Las marcas del grupo estarán presentes en ocho de cada diez hogares colombianos con nuevos mensajes. En la foto, Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa. FOTO: CORTESÍA
    Las marcas del grupo estarán presentes en ocho de cada diez hogares colombianos con nuevos mensajes. En la foto, Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 25 minutos
bookmark

Por primera vez en su historia centenaria, Grupo Nutresa decidió intervenir algunas de sus marcas más reconocidas para llevar un mensaje de optimismo a los hogares del país. Bajo el concepto #ElSaborDeCreer, la compañía puso en circulación más de 30 millones de empaques con frases que apelan a la confianza y la esperanza en medio de un contexto desafiante para Colombia.

La iniciativa reúne a 17 marcas emblemáticas como Jet, Jumbo, Chocolate Corona, Colcafé, Sello Rojo, Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales y Saltín Noel, entre otras, que de manera temporal reemplazaron sus logotipos por mensajes positivos pensados para el día a día de los consumidores.

Las marcas del grupo estarán presentes en ocho de cada diez hogares colombianos con nuevos mensajes. En la foto, Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa. FOTO: CORTESÍA
Las marcas del grupo estarán presentes en ocho de cada diez hogares colombianos con nuevos mensajes. En la foto, Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa. FOTO: CORTESÍA

Nuestra historia nos ha enseñado que el ingrediente principal del progreso es la fe en nosotros mismos”, afirmó Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, quien aseguró que la apuesta de la compañía va más allá de la alimentación y busca “alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad”.

Le puede interesar: Endulzar los días saldrá más barato porque las Chocolatinas Jet bajarán de precio, ¿a cómo quedarán?

Una campaña que llega a todo el país

El alcance de la estrategia no es menor. Las marcas de Nutresa están presentes en ocho de cada diez hogares colombianos y en más de 400.000 puntos de venta, lo que convierte a esta campaña en una de las más masivas del país. La idea es que, desde un café en la mañana hasta un snack en la tarde, los consumidores se encuentren con mensajes como “vamos con fe”, “hacemos historia” o “jugamos de locales”.

De acuerdo con María Elisa Botero, CMO de Grupo Nutresa, se trata de convertir productos cotidianos en vehículos de comunicación emocional: “Al cambiar 30 millones de empaques, llevamos un mensaje de optimismo a cada rincón de Colombia”.

J Balvin, la voz de la campaña

La campaña también incluye una pieza audiovisual narrada por J Balvin, quien participa como voz principal en un video que recorre escenas de la vida cotidiana en el país. La producción, desarrollada durante más de 80 horas de rodaje en múltiples locaciones, utiliza una versión adaptada de Mi Gente, uno de los éxitos globales del artista.

“Un pequeño gesto cotidiano tiene el poder de devolvernos la fe”, señaló el cantante, quien se suma a la campaña como una figura que representa el alcance internacional del talento colombiano.

Lea más: Gilinski confirma que Nutresa “adelgazó” varios productos de su portafolio, ¿cuáles son?

Contexto: crecimiento y ambición global

El lanzamiento de #ElSaborDeCreer coincide con un momento de fortalecimiento para la compañía. Actualmente, Grupo Nutresa cuenta con 169 marcas, presencia en más de 80 países y cerca de 47.000 colaboradores. Además, proyecta duplicar sus ventas hacia 2030 y consolidarse como una de las multinacionales colombianas con mayor alcance global.

La estrategia se apoya en tres pilares: experiencia del consumidor, innovación y transformación, y rentabilidad sostenible. En esta última línea, la empresa ha incrementado su inversión en sostenibilidad hasta los $150.000 millones, con avances como el uso de más del 88% de energía renovable y empaques mayoritariamente reciclables.

Conozca también: Grupo Nutresa consolida su dominio en el negocio de los snacks tras control total de Productos Yupi

Las cifras evidencian la presencia de la compañía en la cotidianidad del país: cada día se consumen millones de productos de sus marcas, desde café hasta galletas, embutidos y chocolates. Ese nivel de penetración es precisamente el que busca aprovechar la campaña para amplificar su mensaje.

Con #ElSaborDeCreer, Nutresa además de apostar por una estrategia de mercadeo a gran escala, también buscan posicionar un mensaje emocional en uno de los momentos más retadores para el país: que, incluso en medio de la incertidumbre, creer sigue siendo un motor de transformación colectiva.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos