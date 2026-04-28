Errores que atraen cucarachas a su hogar y cómo evitarlos con remedios caseros

El aumento de las temperaturas provoca la reaparición de insectos en los paseos, jardines y casas. Aunque muchos son inofensivos, otros generan miedo, rechazo o incomodidad, por lo que se busca espantarlos.
Especialmente en los climas cálidos y calurosos, las cucarachas son insectos particularmente preocupantes en las viviendas, ya que son resistentes, generan rechazo y transportan bacterias. Sin embargo, aquellos que tienen mascotas, hijos u otros factores, buscan alternativas a los insecticidas para eliminar estos insectos de las viviendas.
Entérese: Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse