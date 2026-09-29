Ocde destaca satisfacción de docentes colombianos, pero señala bajo gasto por estudiante

Los docentes colombianos de secundaria inferior reportaron en 2024 mayores niveles de satisfacción con sus condiciones de empleo y sus salarios que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Panorama de la educación 2026, publicado este martes. El documento, que compara indicadores educativos de distintos países, también señala que Colombia tiene una menor inversión por estudiante y una carga lectiva superior a la media de la organización.

Los resultados de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) muestran que el 87,2 % de los docentes colombianos de secundaria inferior consultados afirmó estar satisfecho con sus condiciones laborales. En el promedio de la Ocde, la proporción fue del 68,4 %. La diferencia también aparece al consultar por los salarios. En Colombia, el 63,1 % de los profesores manifestó satisfacción con su remuneración, mientras que entre los países de la organización el promedio fue del 38,7 %.

Más horas de clase y menos docentes en primaria

Los indicadores sobre la jornada de los profesores muestran otra diferencia entre Colombia y el promedio de la Ocde. En primaria, los docentes del país imparten 955 horas de clase al año, mientras que la media de la organización es de 770. En secundaria inferior, la carga lectiva colombiana llega a 840 horas anuales, frente a las 710 horas del promedio de la Ocde. A esto se suma la reducción en el número de docentes de primaria registrada durante la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de profesores disminuyó 2 %, mientras que el número de estudiantes se redujo 10 %. La tendencia demográfica podría modificar aún más la demanda de docentes durante los próximos años. De acuerdo con las proyecciones incluidas en el informe, la población colombiana entre los 5 y los 14 años disminuirá 9 % entre 2024 y 2033. El efecto sobre la necesidad de profesores dependerá de otros cambios que se produzcan en el sistema educativo. De interés: De la Espriella ha firmado 2 extradiciones diarias en promedio desde su posesión: ¿quiénes están en lista para dejar el país?

El gasto por estudiante está por debajo del promedio de la Ocde

La financiación es otro de los aspectos analizados en el informe. En 2023, Colombia destinó alrededor de 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, calculados en paridad de poder adquisitivo. La cifra contrasta con los 13.601 dólares correspondientes al promedio de los países de la Ocde. Al revisar los niveles educativos por separado, el gasto por alumno en Colombia fue de 3.526 dólares en primaria y 3.594 dólares en secundaria inferior. En el promedio de la organización, esos valores fueron de 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente. Las cifras hacen parte de los indicadores utilizados por la Ocde para comparar los recursos destinados a la educación entre los países que integran la organización.

Formación de adultos y situación de los jóvenes

El nivel educativo alcanzado por la población adulta también presenta diferencias frente al promedio de la Ocde. En 2025, el 29 % de los colombianos entre 25 y 64 años contaba con estudios terciarios, mientras que el promedio de la organización era del 43 %. Otro de los datos corresponde a los jóvenes que no estudian ni trabajan. El 26 % de los colombianos entre 18 y 24 años estaba en esta situación, una proporción que aumentó un punto porcentual frente a 2015 y que duplica el promedio de la Ocde, situado en 13 %. En educación y atención a la primera infancia, el informe registra que el 78 % de los niños colombianos desde los 3 años hasta la edad de inicio de la primaria estaba matriculado en estos programas en 2024. Para el conjunto de países de la Ocde, el porcentaje fue del 90 %.

Datos del informe anterior muestran avances en educación

El Panorama de la educación 2025 también había registrado cambios en algunos indicadores del sistema educativo colombiano. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años que no había completado la educación secundaria superior pasó del 27 % al 17 %. Ese informe también examinó la culminación de los programas universitarios. Solo el 16 % de quienes ingresaban a programas de grado terminaba sus estudios dentro del tiempo teórico establecido. La proporción aumentaba hasta el 44 % cuando se contabilizaba a los estudiantes que completaban el programa durante los tres años posteriores al plazo previsto. Los datos del informe 2026, junto con los indicadores publicados en 2025, muestran distintos aspectos del sistema educativo colombiano: mientras los docentes consultados reportan niveles de satisfacción laboral y salarial superiores al promedio de la Ocde, persisten diferencias en el gasto por estudiante, la participación educativa y algunos indicadores de permanencia y culminación de los estudios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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