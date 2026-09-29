Ocde destaca satisfacción de docentes colombianos, pero señala bajo gasto por estudiante

Los docentes colombianos de secundaria inferior reportaron en 2024 mayores niveles de satisfacción con sus condiciones de empleo y sus salarios que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Panorama de la educación 2026, publicado este martes.
El documento, que compara indicadores educativos de distintos países, también señala que Colombia tiene una menor inversión por estudiante y una carga lectiva superior a la media de la organización.