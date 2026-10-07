Atención viajeros: desde el 14 de octubre habrá cierres intermitentes por obras en la vía 4G al Suroeste antioqueño

Los conductores que pasen por Las Areneras, en el municipio de Amagá, Suroeste antioqueño, tendrán que ajustar sus tiempos de viaje desde el miércoles 14 de octubre. Covipacífico anunció que implementarán cierres temporales intermitentes en el sector Paso Nivel – Las Areneras para continuar la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2. La medida estará vigente hasta el viernes 13 de noviembre de 2026. El horario de los cierres intermitentes será de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. En ese lapso, la vía se cerrará por completo durante 30 minutos y luego se habilitará el paso en ambos sentidos otros 30 minutos, de forma alternada. No habrá cierres en fines de semana ni en días festivos, cuando suele aumentar el flujo vehicular. Entérese: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia

Una obra clave

Según la concesionaria, la obra adicional del Retorno 2 en Las Areneras registra un avance del 82% y es una intervención clave para completar la solución de movilidad de Paso Nivel, una intersección al mismo nivel del suelo entre una vía. Uno de sus principales retos técnicos y operativos, explicó, es que los trabajos se hacen junto a una vía que permanece en servicio. Según la empresa concesionaria, este esquema de manejo de tráfico es necesario para generar las condiciones operativas y de seguridad que requieren las actividades constructivas. Su culminación se proyecta para los primeros meses de 2027, siempre que se mantengan condiciones climáticas y geológicas favorables. Covipacífico también manifestó que reconocen la importancia del corredor para la movilidad de pasajeros, el transporte de carga y la actividad económica del Suroeste y del suroccidente del país, y aseguran que los trabajos se desarrollan con esquemas que mantienen la circulación de los usuarios.

Un cierre polémico

El cierre de Las Areneras ha sido uno de los puntos más polémicos de Pacífico 1. En febrero de 2026, tras una reunión entre los alcaldes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión, se llegó a un acuerdo para empezar los cierres, después de más de dos años de disputas entre la concesión, la Gobernación de Antioquia y los 23 alcaldes del Suroeste. Entonces se definió, para una primera etapa, paso controlado a un carril con circulación alternada de vehículos. Los alcaldes sostenían que un cierre prolongado puede golpear la economía de sus municipios. En Amagá, por ejemplo, el comercio del carbón, en otros, el turismo. La concesión, por su parte, advirtió de que trabajar de noche puede ser riesgoso, sobre todo en temporada de lluvias, por la cantidad de material que se mueve. Las obras de este sector, según se explicó, incluyen movimiento de tierra para taludes junto a la vía nacional, estabilización con concreto lanzado y cables de acero, la construcción de 12 terrazas y anclajes con recubrimiento de concreto. Lea más: Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas