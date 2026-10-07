Atención viajeros: desde el 14 de octubre habrá cierres intermitentes por obras en la vía 4G al Suroeste antioqueño

Los conductores que pasen por Las Areneras, en el municipio de Amagá, Suroeste antioqueño, tendrán que ajustar sus tiempos de viaje desde el miércoles 14 de octubre. Covipacífico anunció que implementarán cierres temporales intermitentes en el sector Paso Nivel – Las Areneras para continuar la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2.
La medida estará vigente hasta el viernes 13 de noviembre de 2026. El horario de los cierres intermitentes será de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
En ese lapso, la vía se cerrará por completo durante 30 minutos y luego se habilitará el paso en ambos sentidos otros 30 minutos, de forma alternada. No habrá cierres en fines de semana ni en días festivos, cuando suele aumentar el flujo vehicular.
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