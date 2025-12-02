Ni renuncia ni se aparta: Wilmar Mejía, delegado de Petro, seguirá asistiendo al Consejo Superior de la UdeA

Pese a la presión pública y a los reiterados llamados de profesores, la Asamblea de Antioquia y la Gobernación, Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (U. de A.), asistió este 2 de diciembre a la reunión del máximo órgano directivo y advirtió que seguirá participando.

Al interior de esa institución de educación superior causó sorpresa este martes que Mejía estuviera conectado “con absoluta tranquilidad y sin pudor alguno” a una comisión económica de dicho consejo, en la que habría asegurado tener previsto asistir también a una sesión del Consejo Superior programada para mañana.

Su presencia se mantiene incluso después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara su suspensión provisional del cargo, medida que, según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo dejaría impedido para ejercer funciones públicas, incluida su participación en el máximo órgano de dirección de la universidad.

La semana pasada, la Gobernación envió una carta al secretario general del Consejo Superior, David Hernández García, recordando que, según el artículo 30 del Acuerdo Superior 01 de 1994 y el artículo 217 del Código General Disciplinario, la suspensión provisional produce efectos inmediatos e impide a Mejía ejercer cualquier función pública, lo que impediría la participación del delegado del gobierno Petro en espacios de decisión.

Cabe recordar que la Procuraduría había suspendido a Mejía y al general Juan Miguel Huertas, por denuncias que los vinculan presuntamente con estructuras de las disidencias de las Farc.

“Debe usted como secretario tomar las medidas a que haya lugar para que no continúe participando en las sesiones y decisiones del Consejo Superior Universitario mientras persista la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría General de la Nación”, afirmó en su momento el gobernador de Antioquia.

A esta presión se sumó la petición formal del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, que solicitó al presidente Petro designar cuanto antes un nuevo representante ante el Consejo Superior. Mediante un comunicado emitido tras una sesión extraordinaria el pasado 27 de noviembre, la institución expresó su preocupación por la permanencia de Mejía y resaltó que el cargo exige “idoneidad, capacidades y principios éticos” orientados a preservar la estabilidad y proyección de la institución.

El Consejo Académico también rechazó que el delegado presidencial sea simultáneamente un funcionario de alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que esa doble condición “resulta incompatible no solo éticamente, sino también contraria a la autonomía universitaria”.

Pese a todas estas advertencias, Mejía sigue actuando como delegado del Gobierno Nacional y, según confirmaron las fuentes, mantiene su decisión de participar en las próximas reuniones del Consejo Superior, pese a que días antes había afirmado en medios locales como Teleantioquia que iba a renunciar.