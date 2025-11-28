x

Gobernador Rendón advierte de inhabilidad de Wilmar Mejía para seguir en la U de A

El mandatario seccional pidió a Mejía renunciar al Consejo Superior, señalando que la suspensión de la Procuraduría lo obliga a apartarse de ese puesto.

  • Wilmar Mejía es el representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. FOTO: EL COLOMBIANO y tomada de redes
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 8 horas
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a pedir la renuncia inmediata de Wilmar Mejía al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Aludiendo a la reciente suspensión ordenada por la Procuraduría General de la Nación, el mandatario seccional advirtió que Mejía estaría impedido para mantenerse en el máximo órgano de esa institución, en el que funge como representante del presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar: Procuraduría suspendió al general Huertas y Wilmar Mejía, del DNI, por presuntos vínculos con disidencias

“La medida disciplinaria una vez en firme constituye una inhabilidad sobreviniente que le impide jurídicamente ejercer funciones públicas”, alertó Rendón en una carta dirigida al secretario general del Consejo Superior, instándolo a tomar “las medidas a las que haya a lugar” para salvaguardar la legalidad de ese ente.

La comunicación de Rendón apareció pocas horas después de que se hiciera público que la Procuraduría suspendió tanto a Mejía como al general Juan Miguel Huertas, luego de que estos se vieran envueltos en graves denuncias que los vincularían presuntamente con las disidencias de las Farc.

Dicha agrupación es señalada de infiltrar a la Fuerza Pública para salvaguardar sus operaciones.

Amplíe la noticia: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia

En una carta al secretario general, Rendón recordó que los propios estatutos de la universidad y las leyes del país señalan que dichas suspensiones impiden el ejercicio de cualquier función pública, buscando evitar interferencias en las investigaciones y la reiteración de las conductas investigadas.

“Debe usted como secretario tomar las medidas a que haya lugar para que no continúe participando en las sesiones y decisiones del Consejo Superior Universitario mientras persista la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría General de la Nación”, añadió el gobernador.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue suspendido Wilmar Mejía por la Procuraduría?
Por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, lo que motivó una suspensión provisional mientras avanzan las investigaciones disciplinarias.
¿Qué función cumplía Mejía en la UdeA?
Era el representante del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, su máximo órgano de dirección.
¿La suspensión impide que siga en el Consejo Superior?
Según el gobernador y los estatutos, la medida disciplinaria constituiría una inhabilidad temporal para ejercer funciones públicas.
