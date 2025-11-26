Corte Constitucional da la razón a EL COLOMBIANO en la denuncia contra médico de Medellín por acoso sexual

La Corte Constitucional expidió la Sentencia T-440 de 2025 que revocó dos fallos de tutela que, en enero y febrero pasados, ordenaron a EL COLOMBIANO retractarse por un artículo periodístico.
La investigación de este diario recogió los testimonios de dos mujeres que denunciaron por acoso sexual a un médico ortopedista; para ese entonces, trabajaba y era accionista de una clínica de Medellín. La nota fue publicada el 31 de octubre de 2024 y tuvo que ser eliminada por orden de los jueces, así como su registro en redes sociales, el 14 de febrero de 2025.
El artículo mencionado se tituló “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín” y contaba la historia de Laura y Tatiana*, dos mujeres que, valientemente, denunciaron presunto acoso sexual por parte del mencionado doctor y el tratamiento que la clínica le dio a las quejas que interpusieron por esa razón.
Las dos jóvenes, menores de 25 años, buscaron a este periódico para relatar que el médico les habría hecho exigencias de tipo sexual, insinuaciones sugestivas por WhatsApp y hechos de presunto abuso. Así mismo, que la respuesta de esa institución de salud fue justificarlo y buscar que se evitara un escándalo si el caso se conocía públicamente.
Le puede interesar: Precisiones a información publicada sobre el médico Carlos Mauricio Bahamón Pérez.
Después de estos hechos, Laura empezó a acudir a terapia psicológica y Tatiana fue diagnosticada con un cuadro de trastorno de estrés postraumático. Gracias a ellas y al acompañamiento de MMD Abogadas Asociadas, este periódico publicó esa investigación, que ahora es respaldada por la Corte Constitucional, adonde llegó la tutela que el denunciado interpuso contra este medio y que ganó, en primera y segunda instancia, en el Juzgado 28 Administrativo de Medellín y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente.