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Óscar Sevilla cumplió 50 años y recibió un gran regalo: renovó con el Team Medellín-EPM

El colombo-español seguirá como ciclista profesional en 2027. Viene de gira por China con el equipo antioqueño, dirigido por José Julián “Chivo” Velásquez.

  • El español-colombiano Óscar Sevilla se prepara para disputar el Clásico RCN, competencia que se realizará del 17 al 25 de octubre. FOTO: CORTESÍA DIEGO GIRALDO-TEAM MEDELLÍN-EPM
    El español-colombiano Óscar Sevilla se prepara para disputar el Clásico RCN, competencia que se realizará del 17 al 25 de octubre. FOTO: CORTESÍA DIEGO GIRALDO-TEAM MEDELLÍN-EPM
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 37 minutos
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Óscar Sevilla es un caso extraordinario dentro del pedalismo de alta competencia. Este martes 29 de septiembre, día en el que cumple 50 años de edad, renovó su vínculo como ciclista profesional con el Team Medellín-EPM.

Así lo dio a conocer la escuadra antioqueña, al informar que el colombiano-español seguirá ligado a dicha institución en 2027.

Luego del duro episodio que vivió en días recientes, cuando fue abordado por asaltantes mientras entrenaba y quienes lograron hurtarle el celular, Sevilla, asentado en Colombia desde 2008, recibió una alegría al conocer la decisión del equipo, en el que no solo sigue ganando, sino también siendo apoyo para que otros corredores logren gratos resultados dentro del pelotón nacional e internacional.

La disciplina de Sevilla para mantenerse bien física y competitivamente ha sido clave para seguir firme en el profesionalismo.

Lea: Una caída en la etapa tres del Tour Colombia saca a Óscar Sevilla de la competencia, ¿qué le pasó?

“Con la renovación, Sevilla afrontará su nueva temporada como uno de los referentes de experiencia y liderazgo del Team Medellín-EPM. Su continuidad también extiende una historia marcada por resultados, protagonismo en las carreteras y el vínculo construido con una afición que lo ha acompañado durante sus años defendiendo los colores del equipo”, expresó su escuadra a través de un comunicado.

“Es un día muy especial para mí. He recibido un gran regalo del Team Medellín, que fue llegar a un acuerdo para competir un año más en el equipo... representando a una ciudad tan bonita por todo el mundo, con los mismo valores de siempre, con la ilusión, disciplina, respeto y admiración por este deporte tan bonito. Me siento feliz”, comentó Sevilla, subcampeón de la Vuelta a España-2001.

Siga leyendo: “Me siento joven y con chispa”: Óscar Sevilla, de 47 años, amplió su contrato con el Team Medellín

El pedalista, campeón de tres Vueltas a Colombia, se alista para competir en el Clásico RCN, que se disputará del 17 al 25 de octubre.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos años tiene Óscar Sevilla?
Óscar Sevilla cumple 50 años este martes 29 de septiembre de 2026 y continúa como ciclista profesional.
¿Por qué Óscar Sevilla continúa compitiendo a los 50 años?
Sevilla ha mantenido su carrera profesional gracias a su disciplina para conservar una buena condición física y competitiva, además de su experiencia y liderazgo dentro del equipo.
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