Otro lío en salud: pagos atrasados en importante entidad

Otra pata que le sale a la crisis en el sector salud en Colombia. Como si no fuera suficiente la actitud displicente que ha tomado el Ministerio de Salud frente al ajuste de la unidad de pago por capitación (plata del Estado para el sistema de salud) ordenado por la Corte Constitucional y al incremento del 68 % en los contratos por prestación de servicios en esa cartera entre 2022 y 2024, ahora hay un grupo de contratistas y trabajadores de planta del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) que aqueja falta de pagos por sus servicios.

Esa entidad es dependencia de los ministerios de Hacienda y de Salud. EL COLOMBIANO ha conocido varios casos de personas que han trabajado en proyectos con el IETS que aseguran que les adeudan pagos por sus servicios desde el año pasado y que hasta hay retrasos en el pago de seguridad social.

El IETS es la entidad del sector que genera evidencia —basada en métodos científicos— para soportar la toma de decisiones y para promover el desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la salud de los colombianos y a la sostenibilidad del sistema.

Fue creada en 2011 y opera como una corporación sin ánimo de lucro en la que participan entidades públicas y privadas. Es reconocido por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación como un centro de investigación.Daniel Escobar, economista, participó como contratista en dos proyectos con el IETS en 2023 y 2024.

Este último, según le explicó a este diario, abordaba un estudio sobre la cadena de distribución de medicamentos y sus precios en el país, que se desarrolló entre julio y diciembre del año pasado. Su sueldo mensual era de un poco más de $6 millones.

Señala que lo usual era que, después de que presentara la cuenta de cobro a final de mes, el Instituto tuviera un mes para pagarle. Por ejemplo, lo trabajado en julio y cobrado a finales se lo pagaban en septiembre, por lo cual hasta después de ese mes es que se empieza a considerar que hay demoras en los pagos.

“En el IETS hacen contratos en la segunda mitad del año, que es cuando hacen proyectos para la entidad, cuya función es crear evidencia con rigor técnico para las decisiones que toma el Ministerio de Salud”, cuenta Daniel.

No obstante, sostiene que a hoy esa entidad no le ha pagado lo correspondiente a diciembre de 2024 (mes en el que finalizó el último proyecto en el que participó) y que corresponde a $3 millones, pues no trabajó el mes completo, sino dos semanas.

Así mismo, que noviembre (mes completo) se lo pagaron recién en marzo pasado. Es decir, con tres meses de demora. EL COLOMBIANO conoció por medio de otra fuente que conoce de estos retrasos en los pagos de salarios y remuneraciones que el IETS se ha desatrasado parcialmente, pero sigue debiendo y continúan las demoras. Incluso, que hay trabajadores de planta que no quieren ir a trabajar presencial (la sede está ubicada al norte de Bogotá) por esta situación.

“Esto no solo afecta a los contratistas, sino también a los de planta. Para los contratistas es un trabajo de medio tiempo. Es decir, los contratistas no viven solo de ese salario. Por eso ellos sufren más porque es su único ingreso”, narra Daniel Escobar.

Este periódico también conoció un correo electrónico que envió a inicios de este año la subdirectora General y de Operación, Luz Mery Barragán González (quien sigue en el cargo), a los empleados de planta refiriéndose a este panorama.

Allí les informó que “a pesar de las gestiones que se han adelantado durante las últimas semanas desde la Dirección, la Subdirección y las coordinaciones jurídica y financiera, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante el MSPS (Ministerio de Salud), no hemos recibido los recursos ni de funcionamiento ni aquellos correspondientes a pagos en mora por concepto de los contratos suscritos con el MSPS”.

Lo anterior refleja que lo señalado por Daniel Escobar y la otra fuente es una situación real que está afectando el funcionamiento de esa importante entidad del sector. “Sin pagos, el IETS se queda sin presupuesto para los proyectos que son sustento de las decisiones del ministerio y esto termina impactando la credibilidad de las determinaciones que toma el Gobierno (en materia de salud) porque si no hay capital humano que haga funcionar al Instituto, no hay forma de garantizar que estas tengan peso de calidad”, advierte Escobar.

El correo de la subdirectora Barragán les anunció a los trabajadores que el secretario general del ministerio (Rodolfo Enrique Salas) y el viceministro de Protección Social (Luis Alberto Martínez) —quien es el presidente del máximo órgano de administración, la Asamblea de Asociados— le informaron “que las facturas del IETS se encuentran priorizadas por disposición directa” del Ministerio de Salud y que ambos funcionarios “están gestionando” ante Hacienda “la autorización del pago de las facturas adeudadas”.

Esta comunicación terminó expresando que seguirían insistiendo a esas entidades los giros y que esperaba “darles mejores noticias al respecto”. Sin embargo, los pagos siguen demorados.

El 18 de marzo pasado a Daniel Escobar lo llamaron del IETS para invitarlo a participar de otro proyecto. “Les dije que me debían plata del último proyecto en el que participé y que así las cosas, ¿cuál era mi incentivo para volver a trabajar allá si me deben?”, dice.

Y agregó que el reclutador que lo llamó le confesó llorando que ni siquiera a ellos, que son de planta, les han pagado.

Desde la oficina de comunicaciones del IETS le respondieron a EL COLOMBIANO que esa institución “ofrece servicios a partir de la generación de evidencia” y que “en la medida que entran los pagos por los contratos y convenios, puede ir pagando sus obligaciones”. Así mismo, expresaron que “en ocasiones esas dinámicas pueden tardar más de lo previsto y para mitigar el impacto negativo que pueda presentarse, se han adelantado todos los requerimientos contractuales y gestiones necesarias para recibir el pago”.